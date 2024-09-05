Курская операция сломала планы Путина по прекращению огня: что стало ключевым

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Кравцев Сергей
Нередко в сети можно встретить разговоры типа "а зачем пошли в Курскую область". Можно ли утверждать, что Курская операция уже выполнила свою задачу? Какие планы Путина уже сломали наши военные? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Операция в Курской области. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире "24 Канала" отметил, что операция ВСУ в Курской области оказалась очень успешной. Любые разговоры о целесообразности этой операции неуместны.
Эксперт отметил, что все разговоры типа "а, зачем пошли в Курскую область" абсолютно неправильны. Эта операция уже сейчас позволила выполнить ряд задач.
Как отметил Грабский, гораздо лучше пойти на направление, где нет значительных укреплений, чем "драться в стену" на других участках. Кроме того, операция в Курской области существенно шокировала окупантов. Они были вынуждены опрокидывать собственные резервы на это направление, чем ослабили собственную группировку в Украине.
Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что россияне рассматривали вариант выхода на прекращение огня, когда их войска будут истощены осенними боями.
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