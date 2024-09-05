Курская операция сломала планы Путина по прекращению огня: что стало ключевым

Нередко в сети можно встретить разговоры типа "а зачем пошли в Курскую область". Можно ли утверждать, что Курская операция уже выполнила свою задачу? Какие планы Путина уже сломали наши военные? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Курская операция имела две цели

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире "24 Канала" отметил, что операция ВСУ в Курской области оказалась очень успешной. Любые разговоры о целесообразности этой операции неуместны.

Эксперт отметил, что все разговоры типа "а, зачем пошли в Курскую область" абсолютно неправильны. Эта операция уже сейчас позволила выполнить ряд задач.

Как отметил Грабский, гораздо лучше пойти на направление, где нет значительных укреплений, чем "драться в стену" на других участках. Кроме того, операция в Курской области существенно шокировала окупантов. Они были вынуждены опрокидывать собственные резервы на это направление, чем ослабили собственную группировку в Украине.

" Несмотря на монструозность врага, они не бесконечны. Курская операция имела две цели. Первая – противник был вынужден создать оперативное командование "Брянск", "Курск", "Белгород". Под эти командования надо оттягивать силы с фронта. Второе – мы создали буферную зону, которая обезопасила Сумскую область. Стоит ли "игра этих свечей"? Да ", – заметил Грабский.

Россияне рассматривали вариант выхода на прекращение огня

Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что россияне рассматривали вариант выхода на прекращение огня, когда их войска будут истощены осенними боями.

"Они (русские – ред.) думали, что они выйдут на прекращение огня когда-то осенью после битв на востоке, когда истощатся и когда дойдут до чего-то, а тут Курск все сломал. беспокоит Путина. Поэтому он начинает шаги, прибегая к террору, заставляя Украину и из Курской области уйти, и на уступки пойти, и на переговоры", — отметил Мусиенко.

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