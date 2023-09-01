Путин сделал заявление о войне

Во время встречи 1 сентября со школьниками "в мастерской управления "Сенеж" Владимир Путин заявил, в очередной раз, о непобедимости России. Такой вывод он сделал из прочтения письма своего деда, тверского крестьянина, сыну. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

"Когда прочитал наказ моего деда сыну, я понял почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы и сейчас таким являемся", — заявил Владимир Путин школьникам.

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- Вот только одна зарисовка из истории семьи, а таких семей у нас подавляющее большинство, — добавил глава России.

Напомним, что в ходе Второй мировой войны в рядах "Рабоче-крестьянской красной армии" сражались представители всех народов Советского Союза, в том числе и украинцы. Отвечая на вопрос, смог ли победить СССР в "Великой Отечественной войне" без помощи Украины, в 2010 году Путин заявлял, что русские все равно победили бы и без поддержки украинцев.

"Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей", — заявил тогда Путин, отвечая на вопрос одного из россиян.

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