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PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны: в чем причина

При этом компании заявляли, что после полномасштабного вторжения будут продавать в России только "товары первой необходимости"

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло известные американские бренды PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Как передает портал "Комментарии, об этом сообщается на сайте НАПК.

PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны: в чем причина

Спонсоры войны. Фото: из открытых источников

Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, указанные компании продолжают работать в России, платя налоги и поддерживая экономику агрессора.


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Так, компания PepsiCo, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину заявила о прекращении рекламной деятельности и производства напитков в РФ, в августе 2022 года возобновила производство напитков "7Up" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle".

Позже, в марте 2023 года, возобновилось производство напитка "Pepsi" под брендами "Evervess" (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент).

Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "Русский подарок" на замену приостановленным продуктам. PepsiCo продолжает производство и дистрибуцию других товаров, таких как чипсы, снеки и молочные продукты.

Чипсы Lay's компании PepsiCo были найдены в пищевых пайках российских солдат.

Несмотря на обещание PepsiCo сократить свою деятельность и приостановить всю рекламную деятельность в России, на странице карьеры компании перечислено более 580 открытых вакансий в стране.

"Таким образом, PepsiCo продолжает активно поддерживать экономику России и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины, попыток осудить наступление России на Украину от руководства компании не было", — констатировали в НАПК.

Что касается Mars, то компания обещала сократить бизнес на территории РФ, однако фабрики продолжают работать в России с увеличением объемов доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

В частности выручка ООО "МАРС" за 2022 год выросла до $2,45 млрд (или 176,5 млрд руб.), чистая прибыль выросла на 59% до $377 млн (или 27,2 млрд руб.), налогов уплачено в бюджет РФ на более $93 млн (или 6,76 млрд руб).

Кроме того, на сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО "Марс" публикует объявления о наборе нового персонала (более 100 актуальных вакансий).

Компания Mars и вовсе наплевала на свои обещания. Бизнес никто не сократил. Фабрики открыто продолжают работать в России с увеличением объемов доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

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