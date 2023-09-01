Данилов рассказал, когда обнародуют имена врачей и уклонистов, которые затрудняют мобилизацию

Через пару недель имена врачей, выдавших документы о фальшивой негодности, и тех, кому их выдавали, будут известны. После детального анализа имена уклонистов и врачей-взяточников станут известны широкой общественности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление секретарь СНБО Алексей Данилов сделал во время общенационального телемарафона.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов рассказал, что проверять ВЛК имеет право офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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"Такая проверка началась. Она продолжается. Через 2-3 недели мы будем иметь окончательные результаты проверки", — проинформировал Данилов.

По его словам, уже известно о самых разных фактах должностных преступлений. Некоторым уклонистам записывали в диагнозах, то они имеют одну почку. Были даже такие случаи, отметил Данилов, что целому ряду уклонистов писали один и тот же диагноз, даже не задумываясь о том, что его могут перепроверить.

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Также издание "Комментарии" сообщало – появляется всё больше сообщений, что российский диктатор Путин объявит в сентябре, после т.н. Единого дня голосования (тот намечен на 10 сентября, когда в РФ и на захваченных ей территориях Украины пройдут выборные кампании различного уровня), о мобилизации. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны также предупреждают, что Россия готовится к большой мобилизации. При этом отмечается, что страна-агрессор ежемесячно разными методами мобилизует десятки тысяч человек. В Украине же с начала широкомасштабного российского вторжения проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, уверяет член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации? Если да – к чему это может привести? Как оцениваете мобилизацию в Украине, в том числе работу территориальных центров комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.