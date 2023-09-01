В СНБО анонсировали усиление мобилизации: кого могут призвать

В Украине хотят урегулировать вопросы, касающиеся мобилизации ограниченно пригодных к службе. Соответствующее решение примет сегодня СНБО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин — пригодный или условно пригодный. Надо дать толкование, кто такой условно пригоден, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", — отметил Алексей Данилов.

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Он пояснил, что до сих пор есть двойные, а то и тройные трактовки положений относительно возможности призыва ограниченно пригодных. Теперь же СНБО будет отталкивать перед принятием окончательного решения от требований украинских командиров, которые должны озвучить чёткое виденье.

"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", — рассказал Данилов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – появляется всё больше сообщений, что российский диктатор Путин объявит в сентябре, после т.н. Единого дня голосования (тот намечен на 10 сентября, когда в РФ и на захваченных ей территориях Украины пройдут выборные кампании различного уровня), о мобилизации. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны также предупреждают, что Россия готовится к большой мобилизации. При этом отмечается, что страна-агрессор ежемесячно разными методами мобилизует десятки тысяч человек. В Украине же с начала широкомасштабного российского вторжения проходят "абсолютно плановые" мобилизационные мероприятия, уверяет член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Пойдет ли Кремль на открытое усиление мобилизации? Если да – к чему это может привести? Как оцениваете мобилизацию в Украине, в том числе работу территориальных центров комплектования (ТЦК)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



