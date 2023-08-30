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В Украине могут отменить отсрочку от мобилизации: кого это коснется

Тех, кто получает второе, третье, четвертое высшее образование могут мобилизовать, если соответствующее решение поддержит Рада

сегодня, 12:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время войны в Украине было бы целесообразно отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование. Как передает портал "Комментарии", такую идею в интервью "Українським Новинам" высказал представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В Украине могут отменить отсрочку от мобилизации: кого это коснется

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – заявил представитель Президента в парламенте.


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Нардеп обратил внимание, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – прокомментировал Вениславский.

При этом политик не исключает, что есть определенное количество людей, которое в самом деле хочет стать учеными.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время теме мобилизации уделяется достаточно много внимания. Спикеры от власти уверяют, что на сегодняшний день причин усиливать мобилизацию нет нужды, ведь общегосударственная мобилизация, как началась 24 февраля 2022 года, так и продолжается в настоящее время. Однако, отмечает руководство страны, если будет необходимость призвать в ряды ВСУ еще больше мужчин, темпы мобилизации, конечно, ускорятся. Могут ли в Украине мобилизовать всех мужчин? Сколько еще пополнят ряды ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




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Источник: https://ukranews.com/ua/interview/3025-fedir-venislavskyj-yakshho-lyudyna-zdobuvaye-tretyu-chetvertu-vyshhu-osvitu-to-tse-tochno-ne-mozhe
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