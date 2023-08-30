В Украине могут отменить отсрочку от мобилизации: кого это коснется

Во время войны в Украине было бы целесообразно отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование. Как передает портал "Комментарии", такую идею в интервью "Українським Новинам" высказал представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что абсолютно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения", – заявил представитель Президента в парламенте.

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Нардеп обратил внимание, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", – прокомментировал Вениславский.

При этом политик не исключает, что есть определенное количество людей, которое в самом деле хочет стать учеными.

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