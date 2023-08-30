Могут ли в Украине мобилизовать всех мужчин – сколько людей пополнят ряды ВСУ

В последнее время теме мобилизации уделяется достаточно много внимания. Спикеры от власти уверяют, что на сегодняшний день причин усиливать мобилизацию нет нужды, ведь общегосударственная мобилизация, как началась 24 февраля 2022 года, так и продолжается в настоящее время. Однако, отмечает руководство страны, если будет необходимость призвать в ряды ВСУ еще больше мужчин, темпы мобилизации, конечно, ускорятся. Могут ли в Украине мобилизовать всех мужчин? Сколько еще пополнят ряды ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Эта экзестенциальная война: или враг нас, или врага мы

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью ТСН заявил, что даже очень кровопролитные войны не забирают всех мужчин – такого не бывало в исторических примерах и параллелях. Всегда есть воюющие и работающие в тылу, закрывая те или иные вопросы, которые важны для страны.

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"Вместе с тем должны понимать, что война экзестенциальна: или враг нас, или врага мы. И к большому сожалению, мы также несем потери. И никто кроме нас воевать не будет — такая суровая и жестокая действительность. Мобилизационный ресурс будут пополнять исключительно украинцы, других сценариев не будет", – заметил эксперт.

Военные, которые год-полтора года находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина" выразил мнение, что мобилизация в Украине предполагает, что ряды ВСУ еще пополнят сотни тысяч человек, кроме тех, кто уже с оружием в руках защищает страну.

Волонтер уточнил, хотя технологии и умение воевать играют немаловажную роль в этой войне. Тем не менее, количество людей на фронте тоже важно. От этого никуда не денешься.

"Украина – большая страна и будет большой страной, и нам не подходит маленькая армия. Математически нельзя поставить одного солдата на 5 км территории. Но, как показывает эта война, большое количество немотивированного, неподготовленного, небоеспособного личного состава не способно эффективно воевать с какой-либо техникой", – заявил Чмут.

Он отметил, что за эти полтора года Украина потеряла безвозвратно или из-за ранения огромное количество мотивированных, патриотических, с боевым опытом людей.

"Их места очень часто занимают не такие. Кто-то с 2014 года сражается и имеет 10 лет опыта за плечами, а кто-то взял оружие полгода назад и еще не прошел свой путь эволюции. Но при этом тот уровень потерь, который выбивает людей, по ранениям, по здоровью, когда люди просто сыпятся. И это сейчас тотальная проблема", – отметил эксперт.

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