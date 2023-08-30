Могут ли в Украине мобилизовать всех мужчин – сколько людей пополнят ряды ВСУ

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Кравцев Сергей
В последнее время теме мобилизации уделяется достаточно много внимания. Спикеры от власти уверяют, что на сегодняшний день причин усиливать мобилизацию нет нужды, ведь общегосударственная мобилизация, как началась 24 февраля 2022 года, так и продолжается в настоящее время. Однако, отмечает руководство страны, если будет необходимость призвать в ряды ВСУ еще больше мужчин, темпы мобилизации, конечно, ускорятся. Могут ли в Украине мобилизовать всех мужчин? Сколько еще пополнят ряды ВСУ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью ТСН заявил, что даже очень кровопролитные войны не забирают всех мужчин – такого не бывало в исторических примерах и параллелях. Всегда есть воюющие и работающие в тылу, закрывая те или иные вопросы, которые важны для страны.
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Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина" выразил мнение, что мобилизация в Украине предполагает, что ряды ВСУ еще пополнят сотни тысяч человек, кроме тех, кто уже с оружием в руках защищает страну.
Волонтер уточнил, хотя технологии и умение воевать играют немаловажную роль в этой войне. Тем не менее, количество людей на фронте тоже важно. От этого никуда не денешься.
Он отметил, что за эти полтора года Украина потеряла безвозвратно или из-за ранения огромное количество мотивированных, патриотических, с боевым опытом людей.
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