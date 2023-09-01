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Не только военный: Зеленский назвал еще один путь деоккупации Крыма

По словам президента Украины, без возвращения территорий Донбасса и Крыма устойчивого мира в Украине не будет

сегодня, 16:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Есть военный и дипломатический путь освобождения Крыма. Но ключевым здесь есть то, какие будут условия на момент принятия решения – каким способом воспользоваться. Если Россия добровольно согласиться покинуть Крым – тогда будет включаться дипломатический сценарий. Если же такого не произойдет, тогда придется рассматривать исключительно военный сценарий освобождения полуострова. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент Украины Владимир Зеленский озвучил на открытии бизнес-форума европейского дома Амброзетти.

Не только военный: Зеленский назвал еще один путь деоккупации Крыма

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Это можно решить дипломатическим или военным путем. Если российские войска покинут полуостров без дальнейшего давления, это спасет жизнь", — заявил глава украинского государства.


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Он также добавил, пока не будет поставлена точка в вопросе деоккупации Крыма и Донбасса – говорить об устойчивом мире в Украине, как на всем европейском континенте не приходится. Украина и ее международные партнеры никогда не признают, что теперь Россия имеет права на захваченные украинские территории. Следовательно, из-за этого в мире будет продолжаться хаос и непонимание, что будет завтра.

Отметим, в британской разведке заявили, что Москва изо всех сил пытается защитить главный символ оккупации Крыма.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью RTP президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года, на проведении которых настаивают западные союзники. Но подчеркнул, что, если будет продолжаться война, а выборы состоятся, он не покинет свою державу, потому что "является гарантом Конституции". Из чего многие сделали вывод, что на второй срок Зеленский точно попытается пойти. Какова вероятность, что 2024-й станет годом выборов в Украине? Станет ли Зеленский баллотироваться снова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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