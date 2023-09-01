В Британии заявили, что Москва изо всех сил пытается защитить главный символ оккупации Крыма

Российская власть изо всех сил пытается защитить от дальнейших ударов Крымский мост, который является символом оккупации Крыма, а также важным для обеспечения войск на юге Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, Керченский пролив является узким местом для логистического обеспечения российских войск на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия в значительной степени зависит от Крымского моста и паромов в проливе.

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По данным британской разведки, Россия использует ряд средств пассивной защиты, таких как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с мерами активной защиты, такими как системы ПВО, чтобы повысить живучесть водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак.

"Важность моста как для логистики, так и для символики российской оккупации требует принятия таких обширных мер защиты", — отмечают в Минобороны Британии.

По состоянию на 29 августа 2023 года изображения подтверждают, что Россия создала подводный барьер из затопленных кораблей и защитных бонов для предотвращения атак беспилотных надводных транспортных средств (БПЛА) на Крымский мост. В южной части моста это несколько судов, находящихся на расстоянии 160 метров друг от друга. Они расположены в том же месте, где 17 июля 2023 года произошла атака украинских БПЛА "Морський малюк".

Ранее, в сентябре 2022 года, ВМФ России в течение нескольких дней испытывал на баржах радиолокационные ловушки, вероятно, для сдерживания ракет радиолокационного поиска. Другие контрмеры по защите моста включают использование установленных на грузовиках дымогенераторов TDA-3, учения прошли 24 мая 2023 года. Этот дым был активирован для сдерживания приближающихся воздушных угроз 12 августа 2023 года, говорится в сводке.

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