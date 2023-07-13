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Путин прокомментировал возможное членство Украины в НАТО

Глава РФ дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24" на следующий день после завершения саммита НАТО в Вильнюсе, где одним из ключевых вопросов было будущее членство Украины в Альянсе

сегодня, 21:13
Автор:
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Константин Куликов
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Российский диктатор дал интервью телеканалу "Россия-24", в котором одним из главных вопросов было обсуждение будущего Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин прокомментировал возможное членство Украины в НАТО

Путин

"Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным", — заявил Путин, комментируя североатлантические устремления Украины.  - "Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны".


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При этом, по мнению Путина, членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России.

Тут же глава РФ заявил, что проект договора в Стамбуле, разработанный российской и украинской делегациями в марте 2022 года, который предусматривал кардинальное сокращение армии и военной мощи, а также нейтральный статус Украины, "в целом" устраивал Россию.

- Нам еще нужно было подумать согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, этот документ был приемлемым, — заявил российский диктатор. 

Напомним, что в ходе минувшего саммита НАТО в Вильнюсе страны Альянса и его лидеры неоднократно заявили о готовности в будущем принять Украину в Североатлантический альянс. Но временных рамок этого никто не готов называть. Единственным конкретным в этом смысле требованием к Украине является победа в войне с Россией, после которой НАТО готово принять нового члена в свои ряды.

Пока же, по итогам саммита, создана комиссия Украина-НАТО, принято решение об отмене этапа ПДЧ для Украины, а также странами "Большой семерки" одобрена Декларация гарантий безопасности для Украины, в случае новой агрессии против Украины. Она предусматривает начало консультаций, в случае нового нападения, поставки оружия, помощь в развитии ВПК, привлечение к суду военных преступников.

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