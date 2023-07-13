Путин прокомментировал возможное членство Украины в НАТО

Российский диктатор дал интервью телеканалу "Россия-24", в котором одним из главных вопросов было обсуждение будущего Украины. Об этом сообщают "Комментарии".



Путин

"Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным", — заявил Путин, комментируя североатлантические устремления Украины. - "Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом, по мнению Путина, членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России.

Тут же глава РФ заявил, что проект договора в Стамбуле, разработанный российской и украинской делегациями в марте 2022 года, который предусматривал кардинальное сокращение армии и военной мощи, а также нейтральный статус Украины, "в целом" устраивал Россию.

- Нам еще нужно было подумать согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, этот документ был приемлемым, — заявил российский диктатор.

Напомним, что в ходе минувшего саммита НАТО в Вильнюсе страны Альянса и его лидеры неоднократно заявили о готовности в будущем принять Украину в Североатлантический альянс. Но временных рамок этого никто не готов называть. Единственным конкретным в этом смысле требованием к Украине является победа в войне с Россией, после которой НАТО готово принять нового члена в свои ряды.

Пока же, по итогам саммита, создана комиссия Украина-НАТО, принято решение об отмене этапа ПДЧ для Украины, а также странами "Большой семерки" одобрена Декларация гарантий безопасности для Украины, в случае новой агрессии против Украины. Она предусматривает начало консультаций, в случае нового нападения, поставки оружия, помощь в развитии ВПК, привлечение к суду военных преступников.

Тем временем, стало известно о массовых арестах в России.

Стрелков прогнозирует возможный новый "поход на Москву".

А над Донецком – черный дым.







