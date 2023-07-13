После взрывов над Донецком – черный дым: подробности

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В городе поднимаются густые клубы дыма. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Российские войска. Фото: Getty Images

Паблики сообщают об обстреле Донецка и публикуют фото и видео дыма над городом.

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Местные жители рассказывают о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой и производством сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

В сети также появились фотографии осколка ракеты, который, как пишут, упал в микрорайоне Азотный.

Донецк под российской оккупацией находится с 2014-го года. В последнее время в городе систематически слышны взрывы, фиксируют "прилеты".

Стоит отметить, что в Донецкой области также постоянно слышны взрывы в оккупированном Мариуполе, который оккупанты считают городом в тылу, но из-за постоянных взрывов россиянам становится в городе крайне неспокойно. Так, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что сегодня в городе прогремел взрыв. Оккупанты подняли в небо авиацию, работала ПВО.

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