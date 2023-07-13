logo

BTC/USD

30547.39

ETH/USD

1881.19

LTC/USD

99.72

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После взрывов над Донецком – черный дым: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

После взрывов над Донецком – черный дым: подробности

Местные жители сообщают о "прилете" в районе завода "Топаз" в Донецке

сегодня, 16:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. В городе поднимаются густые клубы дыма. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

После взрывов над Донецком – черный дым: подробности

Российские войска. Фото: Getty Images

Паблики сообщают об обстреле Донецка и публикуют фото и видео дыма над городом.    


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Местные жители рассказывают о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой и производством сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

В сети также появились фотографии осколка ракеты, который, как пишут, упал в микрорайоне Азотный.

Донецк под российской оккупацией находится с 2014-го года. В последнее время в городе систематически слышны взрывы, фиксируют "прилеты".

Стоит отметить, что в Донецкой области также постоянно слышны взрывы в оккупированном Мариуполе, который оккупанты считают городом в тылу, но из-за постоянных взрывов россиянам становится в городе крайне неспокойно. Так, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что сегодня в городе прогремел взрыв. Оккупанты подняли в небо авиацию, работала ПВО. 

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/itsdonetsk/87272
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!