После взрывов в Мариуполе россияне подняли в небо авиацию: подробности

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв. Оккупанты подняли в небо авиацию, работала ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе. Фото: Getty Images

"В Мариуполе взрыв в направлении Мангуш — Мелекино. Работа ПВО и сразу после этого самолеты и вертолеты в направлении севера Донецкой области", — рассказал Петр Андрющенко, подчеркнув, что "четверг перестает быть томным".

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Кроме того, по информации Андрющенко, из российского Приморско-Ахтарска вновь заходят самолеты в направление Угледар – Волноваха.

"В последнее время заходят высоко, раньше набирали высоту уже над Мариупольским районом", — добавил советник мэра, намекая, что россияне боятся попасть в зону действия украинской ПВО.

Стоит отметить, захват Мариуполя Донецкой области с первых дней войны стал одной из главных целей оккупантов. Город долго держал оборону, но спустя некоторое время все же был захвачен врагом. В последнее время в городе участились взрывы, постоянно происходят "прилеты" и "хлопки", которые уничтожают технику и личный состав российских войск.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



