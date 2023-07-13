Россия подвезла к Токмаку новые крематории: что происходит на Запорожском направлении

Из-за стремительно увеличившихся потерь россияне привезли в пригород Токмака Запорожской области два новых крематории. У оккупантов за последние дни контрнаступления ВСУ значительно увеличилось количество 200-ых. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Мэр отметил, на оккупированных территориях Запорожской области все чаще случается "бавовна", следовательно, увеличиваются потери у врага.

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"Вонь вокруг Токмака стоит такая, что враг уже не может это игнорировать", — заявил Федоров.

По его словам, оккупанты не забирают своих "200", поэтому "подогнали крематории, чтобы скрыть свои потери на Запорожской линии фронта".

Федоров рассказал, что в последние дни на оккупированных территории Запорожской области много "бавовны" — уничтожаются вражеские склады боеприпасов, места скопления российских военных. При этом рассказал, что в Бердянске был уничтожен российский генерал.

"Два дня назад в одном из отелей на побережье Азовского моря, где проживал, по предварительной информации, один из генералов рашистской армии "что-то случилось" и больше этот генерал не сможет руководить своим войском против нашей армии", — отметил Федоров.

По его словам, после того, как туда же приехало специальное подразделение Росгвардии "ОМОН", снова "что-то произошло" и еще руководство ОМОНа не сможет больше руководить своим личным составом".



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