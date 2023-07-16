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Путин пригрозил использовать запрещенное оружие против Украины

Президент России угрожает Западу и Украине применить оружие, которое запрещено более чем в 120 странах мира в войне против Украины.

сегодня, 14:03
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин пригрозил, что российская армия будет использовать кассетные боеприпасы, если Украина пойдет на аналогичный шаг. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин пригрозил использовать запрещенное оружие против Украины

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что армия РФ может использовать кассетные бомбы.


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"Конечно, если они будут использованы против нас, мы оставляем за собой право принять ответные меры", — сообщил Путин.

Президент РФ уверяет, что Россия еще не применяла кассетные бомбы в поле боя.

"Россия еще не нуждалась в применении кассетных боеприпасов, но если их будут использовать против нас, мы имеем право на зеркальные действия", — говорит Владимир Путин.

Несмотря на заявления Путина, международные организации, журналисты и украинское руководство приводили доказательства, что Россия уже использовала в войне кассетные боеприпасы.

Напомним, что США объявили в июне о новом военном пакете, куда вошли кассетные боеприпасы. Они запрещены более чем в 120 странах мира, однако не в Соединенных Штатах, Украине или России. Главная опасность кассетных бомб в том, что при выстреле снаряд взрывается и разбрасывает по зоне поражения бомбы, которые также детонируют. Однако не все эти бомбы взрываются, часть из них остается в земле, чем представляет опасность для гражданских в будущем.

США объяснили это временным решением, пока страна нарастит производство других снарядов. Кроме того, американские кассетные боеприпасы не взрываются около 3%, тогда как этот показатель у российских около 20%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину уже приехали кассетные бомбы. На эти поставки критично отреагировал Илон Маск.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на передачу США кассетных бомб для Украины. Трамп считает, что решение Байдена по поставкам оружия в Украину может привести к Третьей мировой войне.



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Источник: https://t.me/rian_ru/208981
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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 13:28

вы журналюги, а почему не пишите что они уже использовали. ведь есть факты подтверждения!


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