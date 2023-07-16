Путин назвал лучший танк в мире: ВСУ уничтожили его несколько раз

Президент России Владимир Путин рассказал о самом лучшем, по его мнению, танке в мире. По словам президента РФ, это танк Т-90 "Прорыв". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин дал интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, где отметил, что российские специалисты будут изучать образцы западных танков и другой военной техники, которую смогли захватить.

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"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну, посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная", — сказал Путин.

Затем российский президент вспомнил, что у РФ также есть современная военная техника.

"У нас она есть, причем очень эффективная. Т-90 "Прорыв" – лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", – говорит Владимир Путин.

Т-90 "Прорыв" (Т-90М) – современные российские танки, которые начали разрабатываться в 2010 году. Перед полномасштабным вторжением в Украину Минобороны РФ согласовало три контракта более чем на 150 танков. Однако к 24 февраля в России было готово менее 100 единиц этой боевой техники.

Согласно аналитикам, использующим информацию из открытых источников, Россия по меньшей мере потеряла 15 танков Т-90 "Прорыв" в войне с Украиной. Кроме того, по меньшей мере 3 танка Т-90М были захвачены как трофейная техника и, вероятно, используется против врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зафиксирована первая потеря россиянами танка Т-90С.

Также "Комментарии" писали, что после 15 месяцев войны Украина имеет больше танков, чем Россия в своем арсенале. На украинском фронте уже воюют такие танки как Leopard 1, Leopard 2 и Challenger 2, а теперь в этот список можно добавить шведский Stridsvagn 122.