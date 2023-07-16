logo

BTC/USD

30335.20

ETH/USD

1933.94

LTC/USD

94.90

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин назвал лучший танк в мире: ВСУ уничтожили его несколько раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин назвал лучший танк в мире: ВСУ уничтожили его несколько раз

Вооруженные силы Украины уничтожили не менее 15 раз танк, который Путин называет "лучшим в мире".

сегодня, 12:42
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин рассказал о самом лучшем, по его мнению, танке в мире. По словам президента РФ, это танк Т-90 "Прорыв". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин назвал лучший танк в мире: ВСУ уничтожили его несколько раз

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин дал интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, где отметил, что российские специалисты будут изучать образцы западных танков и другой военной техники, которую смогли захватить.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну, посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная", — сказал Путин.

Затем российский президент вспомнил, что у РФ также есть современная военная техника.

"У нас она есть, причем очень эффективная. Т-90 "Прорыв" – лучший танк в мире! Без всякого преувеличения", – говорит Владимир Путин.

Т-90 "Прорыв" (Т-90М) – современные российские танки, которые начали разрабатываться в 2010 году. Перед полномасштабным вторжением в Украину Минобороны РФ согласовало три контракта более чем на 150 танков. Однако к 24 февраля в России было готово менее 100 единиц этой боевой техники.

Согласно аналитикам, использующим информацию из открытых источников, Россия по меньшей мере потеряла 15 танков Т-90 "Прорыв" в войне с Украиной. Кроме того, по меньшей мере 3 танка Т-90М были захвачены как трофейная техника и, вероятно, используется против врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зафиксирована первая потеря россиянами танка Т-90С.

Также "Комментарии" писали, что после 15 месяцев войны Украина имеет больше танков, чем Россия в своем арсенале. На украинском фронте уже воюют такие танки как Leopard 1, Leopard 2 и Challenger 2, а теперь в этот список можно добавить шведский Stridsvagn 122.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/201164
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!