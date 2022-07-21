Противник отошел с потерями: ВСУ дали оккупантам по зубам на нескольких направлениях - подробности

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Краматорском направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как информирует Генштаб ВСУ, на Краматорском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки.

"Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел", — сообщает Генштаб .

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вершина, Белогоровка, Константиновка и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцево, Соледара, Раздоловки и Курдюмовки.

"Бестолковые штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились", — Генштаб.

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