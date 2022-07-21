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Лукашенко заявил, что сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях" (ВИДЕО)

Лукашенко в очередной раз решил раздавать свои "ценные" советы Украине

сегодня, 17:25
Автор:

Денис
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Самопровозглашенный  президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о войне в Украине. Об этом передают белорусские СМИ. 

Лукашенко заявил, что сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях" (ВИДЕО)

Лукашенко

Лукашенко, заявил, что именно сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях".

"Все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых для Украины условиях, но ей никто не даст закончить войну. Она должна сесть за стол переговоров и согласиться, что она никогда не будет угрожать России, и не будет иметь на территории Украины то вооружение, которое будет угрожать РФ. Это главное, а "денацификация" – это философия", – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский потроллил Путина, рассказав, ка он попал в "реанимацию". Президент подчеркнул, что "так крепко как сейчас" он еще никогда не чувствовал себя. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что жители оккупированных городов дали ответ Кремлю на подготовку к аннексии (ФОТО). Кремль устраивает агитацию среди украинцев, проживающих в оккупации, намекая, что "референдума" не избежать. Читайте об этом в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска. В Кремле снова заявили о территориальных претензиях к Украине. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что невиданный скачок доллара и стабильность евро: кто на этом заработает и как. Эксперты объяснили, почему к решению НБУ стремительно поднять курс доллара в Украине очень много вопросов. 



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Источник: https://t.me/pul_1/6115
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