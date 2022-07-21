Лукашенко заявил, что сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях" (ВИДЕО)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о войне в Украине. Об этом передают белорусские СМИ.

Лукашенко

Лукашенко, заявил, что именно сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях".

"Все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых для Украины условиях, но ей никто не даст закончить войну. Она должна сесть за стол переговоров и согласиться, что она никогда не будет угрожать России, и не будет иметь на территории Украины то вооружение, которое будет угрожать РФ. Это главное, а "денацификация" – это философия", – сказал Лукашенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский потроллил Путина, рассказав, ка он попал в "реанимацию". Президент подчеркнул, что "так крепко как сейчас" он еще никогда не чувствовал себя. Подробно об этом читайте в нашей статье.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Медведев рассказал, куда Россия хочет отодвинуть украинские войска. В Кремле снова заявили о территориальных претензиях к Украине. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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