Прогноз на вторую половину зимы – чего ожидать на фронте, в экономике, от Запада

Под непрерывными российскими атаками, особенно на Донбассе, под периодическими массированными ракетными обстрелами Украина пережила первую половину зимы. Эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии", чего, предположительно, нам ожидать во второй ее половине – в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом плане.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Всё будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация на поле боя

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович предполагает, что вторая половина зимы пройдет под знаком усиления военно-технической поддержки Украины. О чём уже говорят и что закрепят, думает он, 20 января в рамках очередной встречи в формате "Рамштайн".

"Скорее всего, ассортимент всех поставок будет сильно увеличен. Причем по тем категориям, о которых говорили наши Генштаб, главком генерал Залужный. Возможно, новыми красками заиграет история с предоставлением Украине не только средств ПВО/ПРО и тяжелой бронетехники, но и самолетов. По крайней мере, разговоры об этом ведутся. Наши военные уже начали обучаться обслуживанию ЗРК "Пэтриот". Предполагаю, что к концу зимы эти комплексы уже окажутся в Украине. Вопрос лишь в количестве", – отмечает эксперт.

На фронте нас, по его мнению, ожидает во второй половине зимы эскалация. Всё указывает на то, поясняет Игорь Рейтерович, что Россия до конца зимы попытается провести несколько локальных наступлений, чтобы держать нас постоянно в напряжении и не давать возможности подготовить свои силы для контрнаступлений и возврата временно оккупированных территорий.

После очередных военных преступлений россиян, в том числе теракта в Днепре, где ракета агрессора ударила 14 января по жилому дому, приведя к многочисленным жертвам, вопрос создания Международного трибунала против РФ интенсифицируется, прогнозирует эксперт.

"По этому поводу, – напоминает он, – уже есть консенсус среди стран "Большой семерки". Не исключено, что увидим продолжение на уровне ООН. И в феврале это может быть вынесено в практическую плоскость. Уже известны имена конкретных людей, которые не только отдают приказы о нанесении подобных террористических ударов, но и непосредственно их наносили. Против них прямо сейчас должен быть разработан некий механизм, который начал бы пока косвенно, но, тем не менее, влиять на этих военных преступников".

Что касается экономического момента, Украина, по мнению Игоря Рейтеровича, продолжает зависеть от внешних финансовых заимствований и грантов. Но по состоянию на сегодня, акцентирует он, известно, что и США, и ЕС готовы выделять необходимые средства, чтобы мы могли, как минимум, стабильно пройти зимы. Так, сегодня стало известно, первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 миллиардов евро (из 18 млрд на год) Украина получит уже на этой неделе.

"В целом же всё будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация на поле боя", – констатирует эксперт.

Наши зарубежные партнеры, похоже, поняли, что Украина не выстоит без тяжелого вооружения, новых систем ПВО, дальнобойного вооружения

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает, что любые прогнозы в состоянии войны – дело неблагодарное. Но некоторые тенденции можно проследить.

"На фронте вероятно очень медленное и с огромными для них потерями продвижение россиян на востоке Украины. Если посмотреть на карту, то за первую половину зимы, несмотря на массированные атаки, они продвинулись лишь на 10-12 км по всей линии фронта. Это мизер по сравнению с теми силами, которые они на это потратили и которые во многом были уничтожены ВСУ", – поясняет аналитик.

С другой стороны, акцентирует он, мы видим (исходя из исследований различных аналитических центров, открытой информации, данных разведки), что продолжается концентрация войск РФ на территории Республики Беларусь. Что создаются резервные части, полки, дивизии на севере.

"Всё это может быть использовано не только в качестве резерва, так и для наступления, возможного уже в феврале, пока земля будет еще мерзлой, позволяя активно двигаться военной техники. Если же февраль окажется теплым, наступательные планы противника могут оказаться сорванными", – считает Николай Мельник.

По его словам, в экономическом плане Украина всё более попадает под внешнее экономическое влияние наших стран-союзниц.

"Это абсолютно прогнозировано. В Украине – война, много логистических цепочек порвано, ряд предприятий разрушены, некоторые оказались на временно оккупированных территориях. К тому же, в правительстве и ВР у нас люди, которые имеют лишь одно "экономическое видение" – концентрацию бизнеса в руках государства. За фискальную политику продолжает отвечать Даниил Гетманцев (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.). И он почему-то считает, что единственный способ работы с украинским бизнесом – это давление на него. При таком подходе ожидать экономических прорывов точно не приходится, – поясняет эксперт. – А при отсутствии нормального стимулирования бизнеса он будет стагнировать. Особенно в условиях войны. В итоге мы будем больше занимать у стран-союзниц, попадая под всё большее их влияние".

В то же время, подчеркивает Николай Мельник, наши зарубежные партнеры, похоже, поняли, что Украина не выстоит без тяжелого вооружения, новых систем ПВО, дальнобойного вооружения. И есть все основания полагать, что коллективный Запад сделал ставку на окончательное военное поражение РФ.

"Так что Украину будут накачивать оружием. Это очень хорошо, мы ведь понимаем, что намного интереснее воевать на "Леопардах", чем на Т-55. Будут увеличиваться объемы поддержки как финансовой, так и военной, – уверен эксперт. – Но при этом, мы должны понимать, что субъектность Украины уменьшается. Вряд ли мы сможем диктовать свои условия мира, когда абсолютно зависимы от поставок финансов и вооружения из-за рубежа. И я очень боюсь, чтобы не настала ситуация, когда нам четко скажут, где надо остановиться".

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