Притула высказался о методах работников ТЦК и мобилизации в Украине

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Slava Kot
Мобилизация в Украине и методы работников ТЦК, которые ловят военнообязанных и отправляют их в военкоматы, вызвали беспокойство у украинцев. Об этой ситуации высказался украинский волонтер Сергей Притула в интервью "Радио Свобода".
Сергей Притула о работе работников ТЦК. Фото из открытых источников
Сергей Притула рассказал, что в последнее время стали фиксировать случаи "не совсем благородного поведения" работников ТЦК. Например, в Тернопольской области зафиксировали, как сотрудники военкомата избивают военнообязанных. Недавно стало известно, что их будут судить по делам об избиении и пытках.
Волонтер высказывает мнение, что нужно проявлять уважение к мобилизованным, а "не паковать среди улицы в бус", а затем сразу отправлять на военные учения.
Притула добавил, что людям нужно время на решение своих дел, в том числе закрыть кредиты, списать долги, переписать коды от банковских карточек и написать завещание, ведь "ты идешь на войну, и ты не знаешь вернешься ли".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили ситуацию по выдаче повесток на блокпостах.
Также "Комментарии" писали, что в Нацбанке ответили на предложение запретить уклонистам распоряжаться собственными средствами.
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