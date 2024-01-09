Притула высказался о методах работников ТЦК и мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине и методы работников ТЦК, которые ловят военнообязанных и отправляют их в военкоматы, вызвали беспокойство у украинцев. Об этой ситуации высказался украинский волонтер Сергей Притула в интервью "Радио Свобода".

Сергей Притула о работе работников ТЦК. Фото из открытых источников

Сергей Притула рассказал, что в последнее время стали фиксировать случаи "не совсем благородного поведения" работников ТЦК. Например, в Тернопольской области зафиксировали, как сотрудники военкомата избивают военнообязанных. Недавно стало известно, что их будут судить по делам об избиении и пытках.

Волонтер высказывает мнение, что нужно проявлять уважение к мобилизованным, а "не паковать среди улицы в бус", а затем сразу отправлять на военные учения.

"Если мы хотим, чтобы у нас люди и дальше шли защищать страну, то нужно сделать так, чтобы служба в армии не выглядела как наказание. Людям, которых мобилизуют, им нужно уважение", — считает Сергей Притула.

Притула добавил, что людям нужно время на решение своих дел, в том числе закрыть кредиты, списать долги, переписать коды от банковских карточек и написать завещание, ведь "ты идешь на войну, и ты не знаешь вернешься ли".

"Есть куча людей, которые говорят, что если дадут повестку, то они пойдут, но дайте время закрыть дела. Слово "достоинство" не должно выветриваться, потому что война, а наоборот, должно быть обострено", — рассказал Притула.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили ситуацию по выдаче повесток на блокпостах.

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