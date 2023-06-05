Пригожин заявил, что российские войска убегают из-под Бахмута

Как передает портал "Комментарии", основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает яростно критиковать Минобороны РФ. В этот раз главарь "вагнеровцев" заявил, что ВСУ удалось оттеснить российские войска и установить контроль над частью важного населенного пункта Берховка у самого Бахмута, войска РФ якобы спасаются бегством.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте вы сможете! А, если не сможете, умрете героями", — возмутился главарь ЧВК "Вагнер".

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Отметим, ранее Евгений Пригожин сделал заявление о полном выводе своих наемников из Бахмута и передаче позиций регулярной российской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — окружение главы Чечни Рамзана Кадырова выступило с резкой критикой в адрес главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. От Пригожина и военного руководителя его ЧВК Дмитрия Уткина прилетела "ответочка". О чем говорит публичная грызня между "вагнеровцами" и "кадыровцами"? К чему это всё может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – битва за Бахмут, который россияне, согласно заявлениям их пропаганды и главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уже захватили неоднократно, на самом деле всё еще продолжается. Известно, что украинские подразделения периодически контратакуют россиян, имея даже определенное продвижение. А в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что ни вагнеровцы, ни российские регулярные войска, не в состоянии будут развернуть продвижение за пределами города-крепости после боев на истощение, которое провели ВСУ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политические моменты последних новостей касательно ситуации с Бахмутом.



