О чем говорит новый виток противостояния Пригожина и Кадырова – к чему это может привести

Окружение главы Чечни Рамзана Кадырова выступило с резкой критикой в адрес главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. От Пригожина и военного руководителя его ЧВК Дмитрия Уткина прилетела "ответочка". О чем говорит публичная грызня между "вагнеровцами" и "кадыровцами"? К чему это всё может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кадыров и Пригожин. Фото: из открытых источников

Нынешний конфликт демонстрирует, что "кадыровцы" — в теме и в деле, а "пригожинцы" только в теме, но не в деле

По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, публичный конфликт между "пригожинцами" и "кадыровцами" связан с тем, что Кадыров и его окружение, похоже, достигли неких договоренностей с руководством Минобороны (МО), включая его главу – Шойгу.

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"Ранее и сам Кадыров, и его окружение не менее активно, чем Пригожин, критиковали МО. Особенно весной и летом прошлого года. Но потом стороны, похоже, достигли неких договоренностей. Сам Кадыров является официальной частью системы госуправления РФ. И сегодня похоже на то, что он взял на себя роль "укрощения строптивого", ведения публичного дискурса с оказанием давления на Пригожина и в целом "вагнеровцев", которые создают огромные трудности для российского генералитета, для определенных олигархических групп. Фактически создают условия, при которых общество может начать требовать чистку элит", – поясняет Руслан Бортник.

По его словам, нынешний конфликт демонстрирует, что "кадыровцы" — в теме и в деле, а "пригожинцы" только в теме, но не в деле, не имея доступа к разделу ресурсов МО (а там только официально более 80 млрд долларов), не находятся в столь привелигированном полжении, как сейчас чеченские элиты в отношениях с МО.

"Чем это закончится, сказать пока сложно. Дискуссия перешла на уровень военных, когда полевые командиры начинают друг друга в чем-то обвинять. И мне кажется, что это может вылиться в довольно серьезный кризис – с вооруженными разборками между пригожинской и кадыровской группами влияния. Подобные конфликты, конечно, играют на руку Украине, оказывая деморализирующее влияние на Россию", – подытожил Руслан Бортник.

Было лишь вопросом времени, когда сцепятся Кадыров и Пригожин

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли так комментирует ситуацию:

"Всё это – борьба за влияние ближайшего окружения Путина, за ресурсы, включая финансовые. Так называемые пауки в банке жрут друг друга. Что неудивительно, учитывая их криминальное прошлое. Чувствуя, что пахнет жаренным, они уже сейчас пытаются заложить основы для будущего раздела власти".

В то же время, продолжает эксперт, это и война разных башен Кремля.

"Пригожин создал некую альтернативу Кадырову как представителю крайнего, радикального крыла, имеющего свою армия. Но теперь такая есть и у Пригожина, – отмечает Максим Яли. – Учитывая это, а также то, что они находятся в одном электоральном поле (а осенью в РФ — выборы во власть разного уровня), было лишь вопросом времени, когда сцепятся Кадыров и Пригожин. Время, как видим, пришло".

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