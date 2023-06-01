Окружение Кадырова публично унизило Пригожина

Депутат Государственной Думы от Чечни, соратник Рамзана Кадырова Адам Делимханов ответил главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину на критику российской армии и кадыровского подразделения "Ахмата". Об этом сообщают "Комментарии".

Адам Делимханов

"Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, что у нас только проблемы. Говори место: где, что, когда — увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже, а то народ и наше общество не понимают уже многих вопросов", — заявил Адам Делимханов Пригожину публично.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Ранее последний в открытую, в матерной форме, критиковал министра обороны Шойгу и главу Генштаба армии РФ Герасимова. Накануне Пригожин прокомментировал и планы кадыровского "Ахмата":

"Я никак не могу комментировать, где будут находиться "ахматовцы", я не погружен в эти детали, все подразделения держат их в секрете. Это нормальная ситуация во время войны. Что касается освобождения определенных населенных пунктов, конечно, я думаю, что у них есть силы для этого. У них же не стоит задача всю ДНР освободить. И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать. Не вижу здесь никаких подколов", — заявил Пригожин.

Российские авторы предполагают, что публично осадить Пригожина окружение Кадырова попросила одна из так называемых "башен Кремля".

"Сегодня власти Чеченской республики буквально набросились на Пригожина. Скорее всего, их попросили намекнуть, что высокие инстанции недовольны. Правда, чеченские товарищи перестарались, сделав предупреждение Пригожину в таком стиле, что принять его будет означать полностью потерять лицо. Так что следующая серия неизбежна. Хаос среди правящей знати быстро распространяется и нарастает", — написал Анатолий Несмиян.

Тем временем, в Кремле отреагировали на новый прорыв РДК на Белгородщине.

Франция поддержит конкретный план вступления Украины в НАТО, но есть нюанс.

Ученые составили рейтинг самых счастливых стран мира в 2023 году: на каком месте Украина.





