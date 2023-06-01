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Рейтинг самых счастливых стран мира в 2023 году: на каком месте Украина

Исследователи проанализировали тысячи анкет с сотнями вопросов и определили самые счастливые страны мира.

сегодня, 14:15
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Автор:

Slava Kot

The World Happiness Report на основе данных опроса Gallup World Poll создали рейтинг самых счастливых стран в 2023 году. Украина в нем заняла 92-е место с показателем в 5,1 балла. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Visual Capitalist.

Рейтинг самых счастливых стран мира в 2023 году: на каком месте Украина

Рейтинг самых счастливых стран мир

Чтобы определить уровень счастья в той или иной стране исследователи задали ряд вопросов для жителей стран об удовлетворении жизни, положительных и негативных эмоциях, которые они испытывают. На основе этого была создана шкала, где оценка 10 соответствует наивысшему уровню счастья, а оценка 0 – самому низкому.


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Таким образом, самая счастливая страна оказалась Финляндия, которая получила общий балл 7,8. В тройку лидеров также попали Дания и Исландия. В общей сложности 8 из 10 самых счастливых стран находятся в Европе. Исключение составляет Израиль и Новая Зеландия.

Рейтинг самых счастливых стран мира в 2023 году: на каком месте Украина - фото 2

Оказалось, что в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 92 место и последнее в Европе с 5,1 балла. В 2022 году индекс счастья для Украины был на уровне 5,08, что соответствовало 98 месту. Наименее счастливой страной мира стал Афганистан – 1,9 балла.

"Украинцы не заметили уменьшения своего счастья, и многие чувствуют себя стойкими и целеустремленными в своей борьбе за свободу", — пишет ресурс.

Издание также отмечает, что, несмотря на войну у россиян, индекс счастья повысился с 5,5 до 5,7 балла.

Рейтинг самых счастливых стран мира в 2023 году: на каком месте Украина - фото 3

Согласно исследованиям The World Happiness Report общий индекс счастья в 2023 году достигает отметки 5,5 балла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая счастливая страна мира предлагает бесплатный отпуск, который научит быть счастливым.

Также "Комментарии" писали о рейтинге самых слабых армий Европы.



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Источник: https://www.visualcapitalist.com/worlds-happiest-countries-2023/
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