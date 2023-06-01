Пригожин и ЧВК "Вагнер" ответили на критику со стороны окружения Кадырова

В ответ на критические заявления в адрес главаря ЧВК "Вагнер" со стороны депутата Госдумы Адама Делимханова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, входящих в окружение главы Чечни Рамзана Кадырова, сделали ответные заявления сам Пригожин и военный руководитель его компании Дмитрий Уткин. Об этом сообщают "Комментарии".

Крайний справа - Дмитрий Уткин

И если заявление первого было выдержано в примирительный тонах, то ответ второго был более жесткий.

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"На всякий случай, для того чтобы избежать каких-то двусмысленностей, это два видео, в которых абсолютно четко, слово в слово, в видеоформате — что я говорил о подразделениях "Ахмат" во время своей поездки. Не вижу ничего предосудительного, — заявил Пригожин. — Это первое. И второе. Что касается необходимости введения смертной казни и наказания высших руководящих чиновников Министерства обороны за ошибки, приведшие к гибели личного состава и другим проблемам СВО, — это мое мнение, я буду продолжать на нем настаивать. А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться".

Отметим, что и Делимханов, и Даудов стали защищать руководство Минобороны РФ, а последний и вовсе сказал, что Пригожина самого б расстреляли во время Второй мировой только за одно такое публичное заявление в адрес Шойгу и его подчиненных. При этом оба кадыровца обращались к Пригожину подчеркнуто на "ты".

"Я начну. Обращаюсь к председателю Парламента Чечни господину Магомеду Даудову, — заявил в ответ командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин. — Мы уже находимся в Третьей мировой войне. И в связи с действующими событиями полностью согласен — определенных граждан нужно ставить к стенке, за тот ПОЗОР, который имеем; в ЧВК ВАГНЕР НИКОГДА НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ панических настроений; любые проблемы, которые возникают, мы решаем доступными нам способами, не противоречащими Законам РФ и Конституции; откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на "ты" и "Женя"; самолеты, вертолеты, РСЗО от вас мы лично не получали; да. ЧВК "Вагнер" занимает 1-е место в строчке частных военных компаний, признана во всем мире".

Кроме того, Уткин напомнил чеченцам, что "поговорить как "мужчина с мужчиной" всегда готовы, тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне".

Напомним, что в ходе первой чеченской войны Рамзан Кадыров и Адам Делимханов воевали на стороне республики Ичкерия, против вооруженных сил Российской Федерации. Во время второй — перешли на ее сторону.

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