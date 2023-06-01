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Раненые россияне бежали на четвереньках с поля боя: удачная атака ВСУ (ВИДЕО)

После точного выстрела ВСУ российским военным пришлось бежать на четвереньках с поля боя.

сегодня, 19:30
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Автор:

Slava Kot

В сеть попало видео, где напуганные россияне бегут на четвереньках после удачной атаки украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Ukraine Weapons Tracker.

Раненые россияне бежали на четвереньках с поля боя: удачная атака ВСУ (ВИДЕО)

Украинские военные стреляют из артиллерии. Фото из открытых источников

Работа украинских военных была снята с помощью разведывательного беспилотника, зафиксировавшего эффективные действия 40-й артиллерийской бригады ВСУ на Луганском направлении. Российские военные пытались найти укрытие в лесу вдоль грунтового пути для своего транспортера МТ-ЛБ. Однако подобные действия не спасли российскую технику. На видео видно прямое попадание артиллерийского снаряда по российскому легкобронированному транспортеру МТ-ЛБ.


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Посмотреть видео работы украинских военных можно ниже:

В момент попадания двое россиян покинули военную технику, однако взрыв отбросил оккупантов на значительное расстояние. Один из русских военных был настолько ранен, что не смог бежать и был вынужден убегать на четвереньках. Другой хромая на одной ноге смог дойти до леса.

Напомним, что по состоянию на 1 июня по данным Генштаба ВСУ украинские военные ликвидировали более 208 тыс. российских солдат. Кроме того, уничтожили 7478 боевых бронированных машин, 3804 танка и 3424 артиллерийских системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попали фото, подтверждающие, что украинские военные уничтожили ценный российский аппарат. Известно, что в русской армии насчитывалось всего 30 единиц такого вооружения.

Также "Комментарии" писали о россиянах, нанесших ракетные удары на востоке Украины и уничтожившие Харьковщине необычный самолет-памятник.



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Источник: https://twitter.com/UAWeapons/status/1663491454340067329
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