Раненые россияне бежали на четвереньках с поля боя: удачная атака ВСУ (ВИДЕО)

В сеть попало видео, где напуганные россияне бегут на четвереньках после удачной атаки украинских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Ukraine Weapons Tracker.



Украинские военные стреляют из артиллерии. Фото из открытых источников

Работа украинских военных была снята с помощью разведывательного беспилотника, зафиксировавшего эффективные действия 40-й артиллерийской бригады ВСУ на Луганском направлении. Российские военные пытались найти укрытие в лесу вдоль грунтового пути для своего транспортера МТ-ЛБ. Однако подобные действия не спасли российскую технику. На видео видно прямое попадание артиллерийского снаряда по российскому легкобронированному транспортеру МТ-ЛБ.

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Посмотреть видео работы украинских военных можно ниже:

В момент попадания двое россиян покинули военную технику, однако взрыв отбросил оккупантов на значительное расстояние. Один из русских военных был настолько ранен, что не смог бежать и был вынужден убегать на четвереньках. Другой хромая на одной ноге смог дойти до леса.



Напомним, что по состоянию на 1 июня по данным Генштаба ВСУ украинские военные ликвидировали более 208 тыс. российских солдат. Кроме того, уничтожили 7478 боевых бронированных машин, 3804 танка и 3424 артиллерийских системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попали фото, подтверждающие, что украинские военные уничтожили ценный российский аппарат. Известно, что в русской армии насчитывалось всего 30 единиц такого вооружения.

Также "Комментарии" писали о россиянах, нанесших ракетные удары на востоке Украины и уничтожившие Харьковщине необычный самолет-памятник.