О ситуации в городе Шебекино, районном центре Белгородской области, в направлении которого сегодня совершают свой рейд бойцы Русского добровольческого корпуса, рассказала местная жительница. Об этом сообщают "Комментарии".

Жительница Шебекино

Она сняла небольшой комментарий на фоне города, где, по ее словам, идут бои.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сзади меня наш город Шебекино, который горит, весь в огне — там до сих пор идут бои, — говорит женщина. — Мы из города выехали. Слава Богу, успели. Вчера вечером. Ребенка увезли. На город идет наступление ВСУ, наших там очень мало. Предыдущие дни, сколько нас обстреливали, практически, "ответки" не было, военных никого не было. Мы предоставлены сами себе. Дошли это до того, что этой ночью люди сами все бежали. Сейчас многие остаются в подвалах, их не могут эвакуировать. Кого-то эвакуировали, кто-то до сих пор там сидит под обстрелами".

По ее словам, она с мужем вывезла из города ребенка, но сами надолго покидать город не хотят так как там их место жительства и работы.

Отметим, что реакция официальных кремлевских властей была в стиле заявлений "все под контролем". Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с профильными ведомствами и белгородским губернатором Гладковым, осуществляется поддержка в переселении покидающих жилье жителей населенных пунктов Белгородской области. А сам Путин подписал указ о награждении главы администрации Шебекино орденом Мужества. В сети начали появляться комментарии о том, что указ Путин выдал сам находясь в бункере, а глава администрации Шебекино показал свое мужество, убегая от бойцов РДК, с сжигая набегу документацию.

Шебекино — административный центр Шебекинского района (городского округа). Расположен на границе с Украиной, в 7 км от реки Северский Донец, в 32 км по автотрассе от Белгорода на реке Нежеголь. Население — около сорока тысяч человек.



Тем временем, спецслужбы Южной Кореи раскрыли некоторые секреты Ким Чен Ына: весит 140 кг.

СБУ сообщила о подозрении еще одному иерарху УПЦ МП.

А российский депутат призывает уничтожить Великобританию.