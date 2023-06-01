СБУ сообщила о подозрении еще одному иерарху УПЦ МП

СБУ сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии УПЦ Московского патриархата, которые, по данным спецслужбы, провоцировали религиозную рознь. Об этом сообщают "Комментарии". Руководителем Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП на ее сайте указан митрополит Виссарион.

Митрополит Виссарион

Согласно материалам следствия, на протяжении нескольких лет митрополит лично готовил тексты прокремлевских листовок и брошюр. В этих "агитках" он оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения. Общий тираж деструктивных материалов составлял около 50 тыс. экземпляров, которые секретарь епархии – родной брат митрополита – распространял среди священников и верующих религиозной общины. Сотрудники Службы безопасности изъяли пропагандистскую продукцию во время мероприятий по безопасности на Житомирщине весной 2022 года.

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Инициированные СБУ экспертизы подтвердили наличие в выявленных текстах высказываний, направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе. На основании выводов экспертиз и собранных доказательств оба злоумышленника поставлены в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, во время обысков на территории соседней Житомирской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Национальной полиции разоблачили "ближний круг" местного архиерея на сделках с пожертвованиями верующих. По данным следствия, деньги, которые прихожане собирали на ликвидацию последствий пожара в епархиальном управлении в январе 2022 года, фигуранты потратили на собственные нужды. Речь идет о более чем 1 млн грн. В настоящее время продолжается расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, районный суд Кропивницкого впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иоасафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности.

Они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им три года лишения свободы с испытательным сроком в два года, а также запретил на год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

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