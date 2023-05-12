В Украине впервые осудили высокопоставленного клирика Московского патриархата

Районный суд Кропивницкого впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ (МП), экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иоасафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности. Об этом сообщают "Комментарии".

Патриарх РПЦ Кирилл вместе с Иоасафом

Они осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им три года лишения свободы с испытательным сроком в два года, а также запретил на год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

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Как утверждает Служба безопасности, фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и "раздували" межрелигиозную рознь в регионе в пользу страны-агрессора. По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против нашего государства. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым. Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также в ходе личных встреч на территории РФ. К преступной деятельности епископ привлек секретаря епархии.

По их поручению в церквях религиозной громады людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

22 мая 2022 года, на 88-й день широкомасштабной войны РФ против Украины, Иоасаф поздравил московского патриарха Кирилла с именинами. В письме к нему повторял пропагандистские фразы об "одном народе", о "Святой Руси" и надежде на "выполнение трудов во благо" РПЦ, которую он назвал Матерью Церковью. 22 октября в жилье Иоасафа и других руководителей УПЦ МП в Кировоградской области были проведены обыски СБУ, выявлены многочисленные пророссийские материалы пропагандистского направления и переписка с Кириллом Гундяевым. 23 ноября 2022 года Иоасаф освобожден от управления Кировоградской епархией.

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