Пригожин назвал шуткой свое сообщение о прекращении огня в Бахмуте

Владелец ППК "Вагнер" 27 апреля сообщил, что остановит ведение артиллерийского огня из-за приезда журналистов из Соединенных Штатов. Однако впоследствии Евгений Пригожин назвал свои слова в шутку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

В сеть попала аудиозапись, где Евгений Пригожин заявил, что не будет вести огонь из артиллерии из-за приезда американских журналистов на территорию близ Бахмута. Владелец группы "Вагнера" заявил, что такое решение принято, чтобы журналисты смогли снять материал и безопасно вернуться домой и добавил, что "пресса – это святое".

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Однако впоследствии появилась полная аудиозапись, где лидер российских наемников сказал, что предыдущее его заявление было лишь военной шуткой.

"Ребята, это военный юмор. Юмор, и больше ничего... Это была шутка", — говорит Пригожин на аудиозаписи.

В сообщении Евгений Пригожин рассказал также, что американских журналистов в Бахмут якобы будет сопровождать командир одной из бригад Вооруженных сил "Украины" с позывным "Цербером".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Пригожин ответил стоит ли "Вагнер" за казнью украинского военного. Российский бизнесмен опроверг эту информацию, однако доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность Вагнера.

Также "Комментарии" писали, как повлияла жестокая казнь военнопленного по желанию украинцев воевать. Большинство опрошенных респондентов отметили, что военные преступления российских наемников и армии только усиливают желание украинцев идти в Вооруженные силы и освобождать временно оккупированные территории Украины.