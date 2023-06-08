Приближается время расплаты: партизаны обратились к коллаборантам на оккупированных территориях

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Телеграмм-канал "Атеш".



Партизаны "Атеш" обратились к коллаборантам. Иллюстративное фото

"Ваш билет в нормальную жизнь — это сотрудничество с нами. Нам нужна информация. И если вы работаете на ответственных постах и имеете секретную информацию о ра*истах — используйте эти знания сейчас для своего спасения", — говорится в сообщении.

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Колаборантов призывали снабжать партизан информацией, а также помогать движению сопротивления, саботируя приказы врага.

"Если за вами нет тяжких преступлений, вы можете искупить свои грехи. Как это сделать? Пишите нам… Это будет свидетельствовать о том, что вы готовы к сотрудничеству. Повторяем. Приближается час расплаты. Это ваш последний шанс. Пишите!" – подчеркнули партизаны.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия готовится обвинить Украину в экологическом терроризме – Атеш. Российские войска собираются совершить провокацию на территории Крыма и обвинить Украину. Партизанское движение "Атеш", состоящее из украинцев и крымских татар, утверждает, что россияне заминировали завод на территории Крыма, чтобы обвинить Украину в экологическом терроризме.

Напомним, "Комментарии" писали, - Может ли Украина атаковать Россию в ответ , — мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки.

Читайте на сайте "Комментарии", — Российские партизаны впервые, на территории России применили тяжелое вооружение против путинских сил Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" впервые применили танки на территории РФ.