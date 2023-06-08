logo

BTC/USD

26438.84

ETH/USD

1842.43

LTC/USD

87.84

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Приближается время расплаты: партизаны обратились к коллаборантам на оккупированных территориях
commentss НОВОСТИ Все новости

Приближается время расплаты: партизаны обратились к коллаборантам на оккупированных территориях

Участники партизанского движения "Атеш", состоящего из крымских татар и украинцев, оставили послание коллаборантам и дали им последний шанс на спасение

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Телеграмм-канал "Атеш".

Приближается время расплаты: партизаны обратились к коллаборантам на оккупированных территориях

Партизаны "Атеш" обратились к коллаборантам. Иллюстративное фото

"Ваш билет в нормальную жизнь — это сотрудничество с нами. Нам нужна информация. И если вы работаете на ответственных постах и имеете секретную информацию о ра*истах — используйте эти знания сейчас для своего спасения", — говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Колаборантов призывали снабжать партизан информацией, а также помогать движению сопротивления, саботируя приказы врага.

"Если за вами нет тяжких преступлений, вы можете искупить свои грехи. Как это сделать? Пишите нам… Это будет свидетельствовать о том, что вы готовы к сотрудничеству. Повторяем. Приближается час расплаты. Это ваш последний шанс. Пишите!" – подчеркнули партизаны.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия готовится обвинить Украину в экологическом терроризме – Атеш. Российские войска собираются совершить провокацию на территории Крыма и обвинить Украину. Партизанское движение "Атеш", состоящее из украинцев и крымских татар, утверждает, что россияне заминировали завод на территории Крыма, чтобы обвинить Украину в экологическом терроризме.

Напомним, "Комментарии" писали, - Может ли Украина атаковать Россию в ответ , — мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки.

Читайте на сайте "Комментарии", — Российские партизаны впервые, на территории России применили тяжелое вооружение против путинских сил Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" впервые применили танки на территории РФ.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!