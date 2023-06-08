Приближается время расплаты: партизаны обратились к коллаборантам на оккупированных территориях

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Телеграмм-канал "Атеш".
Партизаны "Атеш" обратились к коллаборантам. Иллюстративное фото
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Колаборантов призывали снабжать партизан информацией, а также помогать движению сопротивления, саботируя приказы врага.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия готовится обвинить Украину в экологическом терроризме – Атеш. Российские войска собираются совершить провокацию на территории Крыма и обвинить Украину. Партизанское движение "Атеш", состоящее из украинцев и крымских татар, утверждает, что россияне заминировали завод на территории Крыма, чтобы обвинить Украину в экологическом терроризме.
Напомним, "Комментарии" писали, - Может ли Украина атаковать Россию в ответ , — мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки.
Читайте на сайте "Комментарии", — Российские партизаны впервые, на территории России применили тяжелое вооружение против путинских сил Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" впервые применили танки на территории РФ.
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