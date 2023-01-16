Президент Финляндии сравнил провал Путина с позором Сталина

Владимир Путин будет вести войну в Украине до конца, заявил президент Финляндии Саули Ниинисто. Финский лидер также предложил лучшее, по его мнению, решение для прекращения войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на шведское издание Dagens Nyheter.

Диктаторы Сталин и Путин. Фото из открытых источников

Во время интервью газете Dagens Nyheter президент Финляндии рассказал, что ситуация между Украиной и Россией намного хуже, чем можно было представить год назад.

"У нас полномасштабная война, и, пожалуй, самое страшное в том, что мы не видим ей конца. Это не просто война между солдатами. Это война против украинского общества, инфраструктуры и людей. Путин будет вести эту войну до конца, даже без шансов на победу", — сказал Саули Ниинисто.

За последние несколько дней Саули Ниинисто, не в первый раз вспоминает Путина. Ранее президент Финляндии сравнил нападение Путина на Украину с вторжением Сталина в Финляндию.

"Если Россия верила, что под влиянием массовой угрозы она быстро поставит Украину на колени, она ошиблась. Так же в СССР когда-то считали, что марш в Хельсинки займет две недели. Сталин и Путин не признали одного фактора: работающая вместе нация есть большой силой", — говорит Ниинисто.

Тогда Сталин потерпел позорное поражение с потерями более 100 тыс. человек, которые были убиты или считаются пропавшими без вести. Военная операция, которая должна была быть несколько дней, превратилась в провал более чем в 100 дней войны с финнами.

Кроме того, нападая на Украину, Путин ошибочно предположил, что помощь из Европы будет носить временный характер, однако, по словам Ниинисто "дело Украины восприняли как собственное, и поддержка ее только возросла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии подтвердил готовность его страны отправить танки в Украину.

Также "Комментарии" писали об одном условии, которое назвали власти Финляндии для поставки танков в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!