Позади 7 месяцев полномасштабной войны: главные выводы и прогнозы

Семь месяцев полномасштабного российского вторжения. Какие выводы можно сделать на данный момент? Каковые перспективы разрешения конфликта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Ощущение, что война приобретает затяжной и длительный характер для большинства украинцев приходит именно сейчас

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак размышляет так:

дальнейшая поддержка Украины западными странами, усиление системы противоракетной и противовоздушной обороны заставили РФ переходить к эскалационным мероприятиям – так называемой "частичной" мобилизации проведению псевдоопросов для юридической легитимизации оккупации украинских территорий и переходу к запугиванию ядерным оружием". "Можно сказать, что начался четвертый период войны. Харьковское контрнаступление

По мнению эксперта, большая оплошность квалифицировать эти действия РФ как безрассудность. Очевидно, поясняет он, это единственный ход, который позволяет Путину сохранять видимость электорального величия внутри России, ведь основа его режима — это так называемое "путинское большинство", выхолощенное за все эти годы.

"И совершенно очевидно, что частичная мобилизация вряд ли существенно изменит этот социальный контракт. Путинская система справлялась и не с такими вызовами, поэтому он рассчитывает на ее прочность и гибкость, даже несмотря на перенос войны во внутрь публичной политики в России, – подчеркивает Олег Постернак. – Перед нами же мобилизация в РФ ставит задачи укрепления ВСУ, удержания западной помощи на нужном уровне, консолидации общества и продолжения освободительной борьбы. Похоже, ощущение, что война приобретает затяжной и длительный характер для большинства украинцев приходит именно сейчас".

Семь месяцев войны показывают, что экономики, не без потерь, но работают

Политический эксперт Валентин Гайдай считает важнейшим выводом спустя семь месяцев широкомасштабной войны – полный провал российских планов.

"Даже задачи минимум ей не удалось реализовать (захват Донецкой и Луганской областей в их административных границах). О промежуточных задачах, как то же установление контроля за всем юго-востоком Украины, говорить и вовсе не приходится. Как, понятно, о задачах максимум типа смены власти насильственным путем или захвата всей нашей страны. Также мы видим развенчание мифа о мощи российской армии и военной техники РФ", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что есть ряд критических точек, которые нам, похоже, придется пройти в течение следующего полугодия.

их признание Россией и аннексия новых территорий. Кремль уже не раз угрожал ядерной дубинкой. Посмотрим, как мы пройдем это испытание. Конечно, итоги фейковых "референдумов" никто в цивилизованном мире не признает. Но когда это волновало РФ? И тут важный момент – как будут после этого проходить боевые действия. Украина уже дала понять, что не намерена останавливаться, пока не деоккупирует все свои территории, как бы их не называла Россия. И всё же тут есть серьезные риски", – считает Валентин Гайдай. "Первая – итоги псевдореферендумов

Второй такой точкой он называет объявленную Путиным мобилизации.

"Скорее всего, мы имеем дело не с частичной, как заявлено официально, а с самой что ни на есть полной мобилизацией, – размышляет эксперт. – Даже если слухи о намерении российской власти мобилизовать миллион человек, окажутся правдивы, следует понимать, что они не завтра и не через месяц появятся на фронте. К тому же – это будут неподготовленные, немотивированные солдаты. Но, безусловно, такой шаг страны-агрессора будет тормозить деоккупацию и отодвигать нашу победу. И, вероятно, к первой годовщине открытой войны мы поймем, сколько РФ удалось призвать, какие есть трудности с мобилизацией (а они уже вырисовываются), насколько это решение ослабило позиции Кремля".

Третья важная точка – отопительный сезон. Как мы пройдем зимний период.

"Я предполагаю, что РФ не решится на ядерный удар, а вот удары по критической инфраструктуре (ТЭС, ТЭЦ, дамбы) ракетами разных модификаций будут продолжаться. Мы должны быть к этому готовы – и выстоять", – подчеркивает Валентин Гайдай.

Важным, по его словам, является такой момент как состояние экономики – как Украины, так и России.

"Семь месяцев войны показывают, что экономики, не без потерь, но работают. Нам удалось провести релокацию части предприятий, перебазировав их с юга, востока, центра – на запад Украины. Заручится поддержкой партнеров, которые помогают финансово. Россия же продемонстрировала, что умеет обходить санкции, в том числе с помощью ряда других стран. Посмотрим, как будут события развиваться дальше. Как известно, санкционный эффект еще толком даже не заработал. И россиянам лишь предстоит его прочувствовать в обозримом будущем", – констатирует эксперт.

Он также отмечает, что история показывает – нельзя делать прогнозы даже на полугодие. Всё может меняться очень быстро – так было в Первую и Вторую мировую, так было в 1991 году, когда распался СССР. Так, отмечает Валентин Гайдай, может случится и в российско-украинском противостоянии, когда некий внезапный фактор абсолютно смешает все планы, прогнозы и поставит точку в войне. Верим – в нашу пользу.

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