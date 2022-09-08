Вести с полей: о чем говорит контрнаступление ВСУ в Харьковской области – чего ждать дальше

В вечернем обращении 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил хорошие новости из Харьковской области, где ВСУ совершили контрнаступательные действия. При этом акцентировал, что сейчас не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Как оцениваете "вести с полей"? О чем это говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

С нашей стороны, конечно, должно быть движение вперед, но и тыл должен поспевать

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, военный обозреватель Олег Стариков уверен, что верховный главнокомандующий – президент Зеленский – совершенно правильно прокомментировал происходящее на участке боевых действий Изюмского и Балаклейского направлений.

"Та тактика, которая была использована балабольством Арестовича (речь о советнике Офиса президента Украины, много чего лишнего и не соответствующего действительности наговорившего по поводу войны – прим. ред.) уже обществом не воспринимается. Общество воспримет всё, даже самое тяжелое, но это должно быть правдой. И, когда спикеры ОП говорят неправду, это влияет и на саму власть", – поясняет Олег Стариков.

По его словам, согласно оперативному искусству, Генштаб ВСУ при проведении соответствующих наступательных действий на участке фронта в Харьковской области, полностью переиграл оперативное командование противника.

"Там сейчас находится часть войск Западного округа, немного представителей Северного флота, а в основном – войска Восточного округа вооруженных сил РФ. И эту оперативную группировку агрессора наш Генштаб абсолютно переиграл. Для противника такое продвижение ВСУ стало неожиданностью. Хоть о вероятности и необходимости такого наступления говорили многие, в том числе я. Группировка войск, которую мы сейчас поджали на Харьковщине, была небольшой. Они расслабились, не считали, что станут объектом столь серьезного удара", – отмечает эксперт.

Такие действия нашей армии, продолжает он, имеют не только военное, но и политическое значение.

"Обществу показано, что ВСУ после соответствующей перегруппировки и оснащения западным вооружением, готовы выполнять сложные задачи, в том числе идти в наступление. Кроме того, это показывает нашим западным партнерам готовность украинских военнослужащих эффективно использовать их помощь, – подчеркивает Олег Стариков. – Задачи понятны – освободить Балаклею, Чкаловское, Шевченково. Там серьезные укрепрайоны вооруженных сил РФ. Надеемся, всё получится".

Но есть и риски, предупреждает эксперт. По его словам, сейчас на том участке фронта продвижение вперед, освобождение наших территорий осуществляет не оперативная, а тактическая группировка ВСУ. То есть, не самые большие силы.

"Мы двигаемся на север, вверх. Логистика может не поспевать. К примеру, на 20 км вперед оторвались передовые части, а тыл не подошел. И это всегда опасно, – разъясняет эксперт. – Агрессор уже подвел резервы. В том числе к Балаклее. А когда подтянуться еще резервы, противник может окружить наши передовые части. Так что, с нашей стороны, конечно, должно быть движение вперед, но и тыл должен поспевать. Чтобы имелось постоянное боевое обеспечение – боекомплектом, топливом, личным составом, резервами и так далее. Также нельзя забывать, что хоть у нас и появилось высокоточное вооружение, у россиян – полное превосходство в воздухе и больше арты".

Ожидать от ВСУ блицкригов на один-два дня не стоит, это будут действия, длящиеся неделю и более

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин согласен с тем, что с фронта приходят обнадеживающие вещи.

"Украинские военнослужащие, – отмечает он, – освобождают определенные территории в Харьковской области, в Херсонской. Это не повод говорить, что мы проводим некое массированное контрнаступление. Любые операции в современной войне носят комплексный характер. И для того, чтобы освободить даже один населенный пункт, должны работать многие составляющие этой операции. Обычная разведка, воздушная, огневая поддержка, те, кто будет освобождать населенный пункт, врываясь в него".

Такие комплексные операции, само контрнаступление – сложные действия, акцентирует эксперт. Они просчитываются на определенную перспективу.

"Это будут не блицкриги на один-два дня, а действия, длящиеся неделю и более. И результатом ее должно стать освобождение довольно больших участков территории, а не нескольких населенных пунктов, – подчеркивает Влад Волошин. – На данный момент просматривается перспектива, что наши будут двигаться дальше. Что ВСУ работают на определенных направлениях, имея резерв сил и средств для проведения таких операций".

Как отметил президент, продолжает эксперт, всё идет по разработанному плану.

"Сегодня, благодаря этим даже небольшим продвижениям, украинские военнослужащие освобождают плацдармы для дальнейших действий по деоккупации наших территорий. При этом надо понимать, что такие операции наиболее эффективны, пока есть "зеленка" (листья, трава). Так что нам нужно успеть максимально переиграть россиян, получить преимущество, пока не сменилась погодная палитра. Думаю, украинское командование это прекрасно понимает", – констатирует Влад Волошин.

Читайте также на портале "Комментарии" — что нужно знать о новом премьере Великобритании Лиз Трасс: каких решений ждать по Украине и России.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!