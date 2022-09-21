Путин объявил частичную мобилизацию: о чем это говорит – на что еще может пойти Кремль

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Кравцев Сергей
О чем говорят метания российской власти с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины и переносом путинского обращения к нации, в котором он в итоге объявил сегодня утром о частичной мобилизации? На что еще может пойти Кремль – и к чему это в итоге приведет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько отмечает, что к 9.00 сегодняшнего дня стало известно, что Путин решился на частичную мобилизацию. Так, призыву на военную службу будут подлежать те, кто состоят в запасе, проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Подчеркивалось, что призванные на военную службу перед отправкой в части будут проходить дополнительную военную подготовку.
Он акцентирует, что, в отличие от Путина, президент Украины продолжает занимать твердую позицию – все оккупированные территории подлежат освобождению.
Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает так:
По словам эксперта, отрытое путинское заявление, что новые украинские территории могут быть аннексированы, решение об укрупнении армии страны-агрессора говорят, что Россия делает ставку на эскалацию, на военное решение конфликта.
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