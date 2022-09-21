Путин объявил частичную мобилизацию: о чем это говорит – на что еще может пойти Кремль

О чем говорят метания российской власти с псевдореферендумами на временно оккупированных территориях Украины и переносом путинского обращения к нации, в котором он в итоге объявил сегодня утром о частичной мобилизации? На что еще может пойти Кремль – и к чему это в итоге приведет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кроме мобилизации, власти РФ могут пойти на объявление военного положения – как на всей территории страны, так и на частях

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько отмечает, что к 9.00 сегодняшнего дня стало известно, что Путин решился на частичную мобилизацию. Так, призыву на военную службу будут подлежать те, кто состоят в запасе, проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Подчеркивалось, что призванные на военную службу перед отправкой в части будут проходить дополнительную военную подготовку.

"Громкий анонс вчера вечером завершился ничем. Это свидетельствует о неуверенности руководства России в том, что они делают. А что планировалось озвучить? Скорее всего, заранее заявить, что признают грядущее решение квазиобразований о вхождении в состав РФ (именно об этом путинское "мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов"). Возможно, объявить мобилизацию. В итоге на это решились сегодня. Но сам по себе перенос обращения – это уже симптом", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что, в отличие от Путина, президент Украины продолжает занимать твердую позицию – все оккупированные территории подлежат освобождению.

"При этом Зеленского поддерживает Запад, – подчеркивает Владимир Манько. – Кроме мобилизации, власти РФ могут пойти на объявление военного положения – как на всей территории страны, так и на частях. Применит ли Кремль ядерное оружие? Думаю, что нет".

Однозначно можно говорить, что конфликт выходит на новый виток

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес рассуждает так:

"Пока мы находимся в эпицентре всех событий, о последствиях говорить рано. Но однозначно можно говорить, что конфликт выходит на новый виток. Новая его стадия, когда РФ делает свой следующий ход, накаляя и без того до предела накаленную обстановку".

По словам эксперта, отрытое путинское заявление, что новые украинские территории могут быть аннексированы, решение об укрупнении армии страны-агрессора говорят, что Россия делает ставку на эскалацию, на военное решение конфликта.

"Следует готовиться к затяжной войне, – считает Энрике Менендес. – Об этом в последнее время говорят многие, включая генсека ООН Гуттериша, который признал, что не видит в обозримом будущем возможность разрешить конфликт дипломатическим путем. И обращение Путина вполне укладывается в эту канву".

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