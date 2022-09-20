Зачем России срочно понадобились «референдумы» в Украине – чего испугались оккупанты

Так называемые "Общественные палаты" квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" обратились к главарям псевдореспублик – Пушилину и Пасечнику – с просьбой незамедлительно провести "референдум" о вхождении в состав РФ. В аналогичном ключе высказались "власти" временно оккупированной территории Херсонской области. О чем говорят подобные действия? Какова вероятность проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, включая захваченные в 2022 году? Какими могут быть последствия подобных действий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Россия собирается провести "референдум" в оккупации. Фото: из открытых источников

Итоговый "протокол" о якобы решении "народов Донбасса и Херсонщины" стать частью России не поможет оккупантам

Политический эксперт Светлана Кушнир акцентирует, что ни Украина, ни мир эти псевдореферендумы не признают. Как не признали крымский "референдум" и потешные действия аналогичного плана в Донецкой и Луганской областях в 2014-м.

"В той же в Автономной республике Крым вроде как имели право на проведение референдумов по вопросам, которые не противоречат Конституции государства. И в случае с референдумом весны 2014 право у АРК как бы было. Но фактически провести референдум с вопросом о территориальной целостности в Крыму не могли – Основной закон Украины запрещает подобное. Да и наша ЦИК не издавала постановления о проведении такого "референдума". С ОРДЛО же вопрос и вовсе простой, и ясный – никаких прав на референдумы о самоопределении там не имели и не имеют. Точка", – констатирует Светлана Кушнир.

Она также обращает внимание, что в самой России нет единства относительно "новых территорий".

"Для таких кульбитов надо вносить изменения в, прости Господи, Конституцию РФ. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже один раз комментировала эту тему. Её слова более чем понятны и в моем вольном переводе звучат так: "Свистнет царь, тогда мы и почешемся! Нет команды из Кремля — нет никаких референдумом и прочая". Ну, а террористы из ОРДЛО пусть пока какие угодно заявления делают. На проведение даже фейкового референдума тоже нужны деньги. Пока в РФ не решили — давать этим марионеткам деньги или нет", – считает эксперт.

Но, продолжает она, захваченные украинские территории стали разменной монетой в игре Путина на мировой арене. При этом украинская позиции правильная и четкая – это наши земли, наши люди, а всё на наших землях и с участием наших людей должно проходить исключительно по украинским законам и в рамках украинской Конституции.

"Шевеления Пушилина, Пасечника и примкнувшего к ним херсонского коллаборанта Стремоусова более чем понятны, – говорит Светлана Кушнир. – После контратаки в Харьковский области украинская армия и далее теснит врага с оккупированных территорий. Возможно, коллаборанты и оккупанты решили, что итоговый "протокол" о якобы решении "народов Донбасса и Херсонщины" стать частью России может быть тем самым и фиговым листом, которым они попытаются прикрыться, сидя на скамье подсудимых в международном суде. Но это им однозначно не поможет".

Страна-агрессор может заявить, что попытка ВСУ деоккупировать данные территории после их вступления в недоимперию, станет прямым нападением на Россию

Политтехнолог, боец спецподразделения "Хорт" Александр Кондратенко напоминает: заявления о том, что в лднрии вот-вот проведут псевдореферендумы, звучали с начала полномасштабного российского вторжения. Практически каждый месяц оглашались новые даты, а потом переносились.

"Сейчас всё заиграло новыми красками. По понятной причине. У Пушилина, Пасечника на временно оккупированном Донбассе и у Стремоусова в пока что не освобожденном Херсоне стало серьезно "пригорать" из-за контрнаступления ВСУ. У них паника. И они пытаются себя как-то обезопасить, убедив Кремль признать данные территории российскими посредством фейкового "народоизъявления". Не исключено и то, что признание временно оккупированных территорий Украины российскими может быть личным желанием Путина", – отмечает эксперт.

Понятно, продолжает он, что ни Украина, ни мир не признают результатов псевдореферендумов. Но РФ этого и не надо, считает Александр Кондратенко.

"Страна-агрессор может заявить, что попытка ВСУ деоккупировать данные территории после их вступления в недоимперию, станет прямым нападением на Россию. Что развяжет Кремлю руки во многих отношениях. Не факт, что нам открыто объявят войну, а в РФ – всеобщую мобилизацию. Но могут, к примеру, использовать абсолютно другие виды вооружения. Более серьезные. Кацапы с возросшей долей вероятности начнут применять химическое оружие. Это более реально, чем тактическое ядерное, – предполагает эксперт. – Однако для нас ничего не меняется. Мы как наступали, так и будем наступать. Освобождая свои территории силовым путем. От придурошного соседа, которым является Россия, можно ожидать чего угодно. Мы готовы ко всему. И со своего пути не свернем".

"Референдумы" будут проводить только на той части территорий, которые контролирует агрессор

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин не сомневается, что ускорение процессов, связанных с проведением псевдореферендумов – это следствие эффективного контрнаступления ВСУ на ряде направлений, включая Харьковское и Херсонское.

"Россияне очень болезненно восприняли такие успехи украинской армии. Внутри страны-агрессора начали возникать разные призывы, вплоть до необходимости мобилизации. Думаю, что активизация темы с "референдумами", которую уже поддержал экс-президент России, зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, это попытка перебить в информационном плане ситуацию с контрнаступлением ВСУ. Попытка показать, что "всё под контролем". Мол, смотрите, даже "референдумы" проводим и прирастаем землями", – поясняет политолог.

Он отмечает, что несмотря на педалирование данной темы, цели, которые сами россияне декларировали (захват Луганской и Донецкой областей в их админграницах), не достигнуты. То есть, "референдумы" будут проводить только на той части территорий, которые контролирует агрессор. А на подконтрольной украинским властям части Донбасса "волеизъявление", похоже, попытаются провести в онлайн виде. Что лишь добавит недоверия к окончательным результатам, которые и так не будут признаны цивилизованным миром. Напомним, что т.н. "ДНР" и "ЛНР" признали лишь Россия, Сирия и Северная Корея.

"Не исключаю, что с точки зрения военной тактики – это попытка после проведенных в ускоренном порядке "референдумов" назвать эти украинские земли территорией РФ – и начать угрожать в случае продолжения контрнаступления ВСУ (а такие сигналы есть) использовать оружие массового поражения", – заключает Алексей Якубин.

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