Коллаборантам в Херсонской области тоже понадобился срочный "референдум"

Так называемый "Общественный совет" Херсонской области обратился к "главе" региона с инициативой немедленно провести "референдум" о признании региона субъектом РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Оккупанты в Херсонской области тоже хотят провести срочный "референдум" (Getty Images)

Там заявили, что "вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области".

При этом не сообщается на когда именно запланирован так называемый "референдум" о вступлении Херсонской области в состав России. Отмечается лишь, что "волеизъявление" пройдет в кратчайшие сроки.

Днем ранее "Общественная палата" так называемой "ДНР" обратилась к главарю Денису Пушилину с требованием немедленно провести "референдум" по вхождению в состав России.

Ну, а первыми запустили череду обращений о проведении "референдумов" оккупанты в так называемой "ЛНР", где ВСУ заметно теснит позиции захватчиков и усиливает давление с каждым днем.

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