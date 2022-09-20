Нардеп назвал 5 причин, почему путин начал разыгрывать карту «референдума»

Вчера вроде бы по команде сначала в так называемой "ЛНР", а затем и в "ДНР" заявили о желании как можно скорее провести фейковые "референдумы" о присоединении к России. Уже никто не хочет ждать выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. О подобном якобы сегодня должны заявить коллаборанты в Херсонской области. Нардеп Алексей Гончаренко считает, что этому есть объяснение, которое следует из пяти причин. Об этом он написал у себя в Телеграмме.

Оккупация Донбасса. Фото: из открытых источников

Первая причина, по словам Гончаренко, проигрыш на поле боя. Перелома в войне пока нет, но наметилась тенденция и эта тенденция говорит, что у России нет человеческих ресурсов. Чем длиннее война – тем больше падает поддержка россиян этой войны.

"Вторая причина – потеря консенсуса элит. Элиты в России стали все чаще думать о том, кто будет после путина. И любая из групп грезит захватить власть в кремле. Когда Акела промахивается, возникает вопрос жизни или смерти. И путину нужно как можно скорее закончить внешние войны, чтобы сфокусироваться на внутренней войне, которая прямо сейчас начинается. Третья причина – пропагандисты. Уже становится непонятным: кто на кого работает. Пропагандисты на путина или путин на пропагандистов. Вспомните удары по нашим электроподстанциям. Никакого военного значения они не имели, но все тг-каналы и все соловьевы с симоньянами кричали, что нас нужно оставить без света. Потому что это серьезная война. И в тот же вечер были удары по электроподстанциям. Абсурд ситуации в том, что это было сделано именно из-за давления всех этих военкоров и проституток на российском телевидении. Поэтому путину нужно продать победу и кроме народа, еще и этой группе людей, которая влияет на очень большое количество россиян", – отметил нардеп.

По его мнению, четвертая причина – потеря финансового ресурса. "Лохи" из Европы, которые в воображении путина, должны упасть на колени и просить милости у русского царя, оказались не лохами. Собрались. Поругались немного и начали действовать. Уже в декабре будет эмбарго на нефть. Германия очень скоро откажется от российского газа. Катар тихонько открывает новые банковские счета и думает куда прятать все деньги, которые будут поступать в его бюджет с уходом россии с Европейского рынка. Путину нужно делать что-то срочно и возвращаться к переговорам с ЕС. Хотя поезд уже ушел, но он этого еще не понял. Поэтому он мечтает окончить войну как можно скорее.

"Ну, и пятая причина – потеря Донбасса и Крыма. Украина в своей природе была самой миролюбивой страной в мире. Мы не воевали, не хотели воевать и совсем не понимали, а зачем нам нужна армия. Мы страна, айти, сельского хозяйства и металлургии. И вот сейчас из-за вторжения Украина становится одной из самых милитаризованных и военных стран мира. Украина становится врагом экзистенциальным. Плюс наш сосед Польша срочно увеличивает армию и закупает вооружение. Все это задает вопрос не просто на сохранении Крыма или Донбасса под контролем России. Это ставит вопрос о сохранении Смоленска, Кубани, Таганрога. Путин мечтает остановить войну на тех позициях, которые сейчас и потом когда-то, когда мы будем снова ослаблены начать ее заново", – отметил политик.

Он добавляет, что все это показывает, что мы выбрали правильную стратегию в этой войне. Стоять до конца, бороться и не идти ни на какие уступки. Сейчас Путин мечтает присоединить Херсон или Луганск, 24 февраля он мечтал о Киеве и Одессе. Через условный месяц будет мечтать о том, чтобы Севастополь остался под россией. А через некоторое время будет предлагать оставить власть и будет просить, чтобы ему разрешили дожить возраст в его дворце в гленджике.

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