Нардеп назвал 5 причин, почему путин начал разыгрывать карту «референдума»

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Кравцев Сергей
Вчера вроде бы по команде сначала в так называемой "ЛНР", а затем и в "ДНР" заявили о желании как можно скорее провести фейковые "референдумы" о присоединении к России. Уже никто не хочет ждать выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. О подобном якобы сегодня должны заявить коллаборанты в Херсонской области. Нардеп Алексей Гончаренко считает, что этому есть объяснение, которое следует из пяти причин. Об этом он написал у себя в Телеграмме.
Оккупация Донбасса. Фото: из открытых источников
Первая причина, по словам Гончаренко, проигрыш на поле боя. Перелома в войне пока нет, но наметилась тенденция и эта тенденция говорит, что у России нет человеческих ресурсов. Чем длиннее война – тем больше падает поддержка россиян этой войны.
По его мнению, четвертая причина – потеря финансового ресурса. "Лохи" из Европы, которые в воображении путина, должны упасть на колени и просить милости у русского царя, оказались не лохами. Собрались. Поругались немного и начали действовать. Уже в декабре будет эмбарго на нефть. Германия очень скоро откажется от российского газа. Катар тихонько открывает новые банковские счета и думает куда прятать все деньги, которые будут поступать в его бюджет с уходом россии с Европейского рынка. Путину нужно делать что-то срочно и возвращаться к переговорам с ЕС. Хотя поезд уже ушел, но он этого еще не понял. Поэтому он мечтает окончить войну как можно скорее.
Он добавляет, что все это показывает, что мы выбрали правильную стратегию в этой войне. Стоять до конца, бороться и не идти ни на какие уступки. Сейчас Путин мечтает присоединить Херсон или Луганск, 24 февраля он мечтал о Киеве и Одессе. Через условный месяц будет мечтать о том, чтобы Севастополь остался под россией. А через некоторое время будет предлагать оставить власть и будет просить, чтобы ему разрешили дожить возраст в его дворце в гленджике.
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