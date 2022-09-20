В Нью-Йорке началась сессия Генассамблеи ООН: на что может надеяться Украина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, начавшаяся в Нью-Йорке, послужит площадкой для давления на россию, чтобы положить конец войне, которую она развязала против Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Андреа Калан в интервью телеканалу "FreeДОМ". По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, возглавляющего украинскую делегацию, та будет говорить о создании спецтрибунала для привлечения рф к ответственности за преступления агрессии, а также о механизме возмещения ущерба, нанесенного нашей стране войной. Стоит ли ожидать каких-то решительных шагов по прекращению войны и привлечению страны-агрессора к ответственности по итогам данной сессии ГА ООН? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Сессия Генассамблеи ООН. Фото: из открытых источников
Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:
А значит, прогнозирует эксперт, ожидать кардинальных действий по прекращению войны и привлечению агрессора к международному суду по итогам данной сессии ГА ООН не стоит.
Эксперт-международник Антон Кучухидзе отмечает, что максимально решительные шаги, которые могут произойти на Генассамблее ООН – это принятие осуждающей резолюции по отношению к рф и углубление Украиной партнерства с более широким кругом стран. Оценивать же действия украинской делегации, считает он, можно будет по выполнению задач, поставленных перед ней президентом. А именно – усиление международной коалиции в поддержку Украины; углубление механизмов для привлечения рашистов к ответственности; активизация отношений со странами глобального юга – Латинской Америкой, Африкой, Ближним Востоком, Азией.
Он отмечает, что от подобных форумов мы всегда имеем завышенные ожидания. Но нужно понимать, акцентирует Антон Кучухидзе, что это, прежде всего, хороший механизм для дипломатической работы.
Антон Кучухидзе не сомневается, что ГА ООН как высокая дипломатическая трибуна, будет использована Украиной и союзниками (а их у нас более 50, если взять тот же формат "Рамштайн") для донесения фактажа, что россия – это агрессор, государство-террорист, что она шантажирует весь мир ядерным оружием и вероятностью катастрофы на Запорожской АЭС, продовольственным и энергетическим кризисами.
По словам Антона Кучухидзе, это будет, пожалуй, первая за 31 год Генассамблея ООН, где Украина выступит как субъект международных отношений, а наш президент – как реальный глобальный лидер, приложивший и прилагающий много усилий для решения проблем мирового уровня.
Читайте также на портале "Комментарии" — продовольственная безопасность в мире: почему для Украины важна эта тема – чего добивается Россия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:07
Карлик боїться десь бувати. Раптом його організм зіб'ють у повітрі або, поки його не буде, хтось з оточення здійснить переворот. У бункері краще, договірняк захищає, і різні фондерляйдени регулярно прибігають. Краще переконати країни світу віджимати майно в одного православного зла на пограбування іншому братньому злу. Яке не бажає ставати на шлях виправлення і доброчесності. Один Карла працював у штаті КГБ, а інший був агентом, коли був ватажком КВН. Там всі жарти треба було узгоджувати з цензурою і, через Маслякова, надавати звіти про всіх.