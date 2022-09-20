В Нью-Йорке началась сессия Генассамблеи ООН: на что может надеяться Украина



















77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, начавшаяся в Нью-Йорке, послужит площадкой для давления на россию, чтобы положить конец войне, которую она развязала против Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Андреа Калан в интервью телеканалу "FreeДОМ". По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, возглавляющего украинскую делегацию, та будет говорить о создании спецтрибунала для привлечения рф к ответственности за преступления агрессии, а также о механизме возмещения ущерба, нанесенного нашей стране войной. Стоит ли ожидать каких-то решительных шагов по прекращению войны и привлечению страны-агрессора к ответственности по итогам данной сессии ГА ООН? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Сессия Генассамблеи ООН. Фото: из открытых источников

Реальная задача для Дмитрия Кулебы – наращивание проукраинской коалиции в ООН

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:

"ООН сегодня служит универсальной площадкой для взаимного давления геополитических акторов друг друга. Думаю, рф в очередной раз будет разыгрывать темы американских биолабораторий, "невыполнения" Украиной зерновых обязательств, строгого выполнения устава ООН, в частности и пресловутых Минских соглашений".

А значит, прогнозирует эксперт, ожидать кардинальных действий по прекращению войны и привлечению агрессора к международному суду по итогам данной сессии ГА ООН не стоит.

"Но долгосрочная перспектива выглядит оптимистичной, – считает Андрей Мишин. – Стоит напомнить, что и идея Нюрнбергского процесса возникла в 1942 году, а создан трибунал был уже после капитуляции Германии. Так что дождемся капитуляции рф, а пока реальная задача для Дмитрия Кулебы – наращивание проукраинской коалиции в ООН".

Неких срочных, прорывных решений, меняющих ситуацию на поле боя, на таких мероприятиях быть не может

Эксперт-международник Антон Кучухидзе отмечает, что максимально решительные шаги, которые могут произойти на Генассамблее ООН – это принятие осуждающей резолюции по отношению к рф и углубление Украиной партнерства с более широким кругом стран. Оценивать же действия украинской делегации, считает он, можно будет по выполнению задач, поставленных перед ней президентом. А именно – усиление международной коалиции в поддержку Украины; углубление механизмов для привлечения рашистов к ответственности; активизация отношений со странами глобального юга – Латинской Америкой, Африкой, Ближним Востоком, Азией.

"Безусловно, даже если ГА ООН примет резолюцию, осуждающую действия россии, это не будет означать, что рашисты тут же прекратят обстрелы и уберутся с нашей земли. Однако встречи в рамках таких мероприятий – это прекрасная возможность для углубления партнерства, обсуждения рабочих вопросов в широком кругу. На мероприятии в Нью-Йорке будут представлены лидеры (президенты, премьеры, главы МИД) почти 200 государств. Можно провести множество встреч, сверить часы и, конечно, выполнить задачи, поставленные главой украинского государства", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что от подобных форумов мы всегда имеем завышенные ожидания. Но нужно понимать, акцентирует Антон Кучухидзе, что это, прежде всего, хороший механизм для дипломатической работы.

Безусловно, важно будет поднять вопрос об ускорении передачи нашей стране нужных вооружений, о расширении ассортимента". "Неких срочных, прорывных решений, меняющих ситуацию на поле боя, на таких мероприятиях быть не может. Любое политическое решение всегда находится в определенном временном промежутке и процессе, – подчеркивает эксперт. – Так, со стороны главы нашей делегации важно будет обговорить презентованную на прошлой неделе группой Ермак-Рассмусен систему рекомендаций по обеспечению безопасности Украины

Антон Кучухидзе не сомневается, что ГА ООН как высокая дипломатическая трибуна, будет использована Украиной и союзниками (а их у нас более 50, если взять тот же формат "Рамштайн") для донесения фактажа, что россия – это агрессор, государство-террорист, что она шантажирует весь мир ядерным оружием и вероятностью катастрофы на Запорожской АЭС, продовольственным и энергетическим кризисами.

"И это важные удары по рашистам, – акцентирует эксперт. – От агрессора же мы услышим дипломатический, политический, пропагандистский бред. И все в очередной раз увидят, насколько представители рф застряли в прошлом, в какой-то параллельной вселенной, не имеющей ничего общего с цивилизованным миром".

По словам Антона Кучухидзе, это будет, пожалуй, первая за 31 год Генассамблея ООН, где Украина выступит как субъект международных отношений, а наш президент – как реальный глобальный лидер, приложивший и прилагающий много усилий для решения проблем мирового уровня.

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