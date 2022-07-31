logo

BTC/USD

23725.11

ETH/USD

1698.05

LTC/USD

61.07

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Появились спутниковые снимки колонии в Еленовке: кто стоит за массовой гибелью людей
commentss НОВОСТИ Все новости

Появились спутниковые снимки колонии в Еленовке: кто стоит за массовой гибелью людей

Характер повреждения здания не присущ для ракетной атаки, как утверждают оккупанты

сегодня, 11:20 comments1489
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В сети уже есть спутниковые снимки с места массового убийства пленных украинских защитников в оккупированной Еленовке. Кадры подтверждают, что здание взорвали изнутри. Как передает портал "Комментарии", спутниковые снимки опубликовал в Твиттер американский журналист Кристофер Миллер.

Появились спутниковые снимки колонии в Еленовке: кто стоит за массовой гибелью людей

Взрыв в Еленовке. Фото: из открытых источников

Журналист обнародовал спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

"Новые фото Еленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева — и предварительные данные свидетельствуют — осуществили российские войска", — написал Кристофер Миллер.

Так, журналист показал снимки спутника Maxar, еще до теракта (датированы 27 июля) и уже после трагедии (датированы 30 июля).

На кадрах из космоса отчетливо видно, что жестяная крыша барака разорвалась изнутри. На здании нет никаких повреждений, присущих ракетной атаке с HIMARS.                                                                   

Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Читайте также на портале "Комментарии" — после удара по штабу Черноморского флота в РФ отменили "гуляния" (ФОТО)

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — как Кремль хочет поглотить часть Украины – зачем на юг и восток прибыл десант "Единой России". Эксперты разобрали ситуация в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Появились спутниковые снимки колонии в Еленовке: кто стоит за массовой гибелью людей - фото 2

До взрыва

Появились спутниковые снимки колонии в Еленовке: кто стоит за массовой гибелью людей - фото 3

После взрыва



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/ChristopherJM/status/1553475389472882689
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!