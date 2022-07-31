Появились спутниковые снимки колонии в Еленовке: кто стоит за массовой гибелью людей

В сети уже есть спутниковые снимки с места массового убийства пленных украинских защитников в оккупированной Еленовке. Кадры подтверждают, что здание взорвали изнутри. Как передает портал "Комментарии", спутниковые снимки опубликовал в Твиттер американский журналист Кристофер Миллер.

Взрыв в Еленовке. Фото: из открытых источников

Журналист обнародовал спутниковые снимки компании Maxar Technologies.

"Новые фото Еленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева — и предварительные данные свидетельствуют — осуществили российские войска", — написал Кристофер Миллер.

Так, журналист показал снимки спутника Maxar, еще до теракта (датированы 27 июля) и уже после трагедии (датированы 30 июля).

На кадрах из космоса отчетливо видно, что жестяная крыша барака разорвалась изнутри. На здании нет никаких повреждений, присущих ракетной атаке с HIMARS.

Как сообщал портал "Комментарии", в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

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До взрыва





После взрыва

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