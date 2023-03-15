Потеря американского дрона MQ-9 Reaper: узнают ли россияне что-нибудь новое

14 марта американский беспилотник-разведчик испытал агрессивные действия со стороны российских истребителей и упал в Черное море. Теперь Россия заявляет, что хочет получить дрон. Несут ли такие действия РФ опасность для Украины и США? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Defense Express.

Американский дрон MQ-9 Reaper. Фото из открытых источников

Соединенные Штаты обвинили Россию в спланированных действиях по уничтожению дрона MQ-9 Reaper. Американцы полагают, что российские пилоты на самолетах Су-27 сбросили топливо перед беспилотником. После таких действий, американцы решили уничтожить дрон падением в воду, чтобы он не попал в руки российских военных. Россияне же сообщают, что беспилотник вроде бы сам упал после резких маневрирований.

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Один из ключевых вопросов, смогут ли россияне изучить обломки MQ-9 Reaper для своих нужд. В Минобороны США сразу доложили, что приняли необходимые меры по защите информации из дрона.

"Речь идет о том, что после потери управления дронов все его ключевые компоненты были взорваны встроенными средствами", — считают Defense Express.

Утрата для США беспилотника MQ-9 Reaper не является новым явлением. Трижды беспилотники разбивались над территорией Йемена, еще раз в Ливии, с участием российских наемников из ППК "Вагнер". Также два дрона были уничтожены в Сирии в 2020 году.

Вероятно, потеря дрона в шести случаях позволяет предположить, что у России есть определенные обломки от MQ-9 Reaper. Тем не менее, США, вероятно, были готовы к таким действиям российских сил.

"США предусмотрели гарантированное уничтожение всех компонентов, которые могут иметь значение для врага", – утверждает издание.

Интересно, что ранее обнародовали информацию международные СМИ, утверждавшие, что Россия отправляет захваченное западное оружие из Украины в Иран. Там его изучают и создают свои аналоги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол России в США отреагировал на сбивание американского дрона.



Также "Комментарии" писали, что стало известно, куда целились россияне дефицитными ракетами "Кинжал".