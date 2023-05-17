Потери РФ достигли грандиозной отметки

Генштаб ВСУ утверждает, что за время широкомасштабного российского вторжения в Украину потери РФ превысили 200 тысяч человек. Об этом сообщают "Комментарии".

Фрагмент официальной сводки Генштаба ВСУ

Украинское командование в утренней сводке отчиталось, что за минувшие сутки были уничтожены 610 российских военнослужащих, и таким образом общее число погибших россиян составило 200 590 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники подбили девять танков. Общее количество танков РФ, уничтоженных в Украине, составило 3371. Также Силы обороны уничтожили 17 бронированных машин противника за прошедшие 24 часа. Всего, за год широкомасштабного вторжения противник потерял в Украине 7365 бронированных машин.

Напомним, что данные ВСУ и западных экспертов и разведок могут быть различны из-за разной системы подсчета потерь противника. Генштаб ВСУ в своей статистике обобщает ежедневные данные, полученные непосредственно с передовой, от украинских защитников. А западные аналитики в своей статистике учитывают данные потерь, если они подтверждаются, как минимум, из двух источников. Поэтому, как отмечают украинские эксперты, данные украинской стороны и западных аналитиков могут расходиться.

Тем временем, в Минобороны назвали три области, которые чаще стала обстреливать РФ. Анна Маляр заявила, что россияне стали чаще открывать огонь по приграничью, следовательно, стало больше прилетов в Харьковской, Сумской, Черниговской областях.

В Украину хочет приехать с "мирной инициативой" еще один президент.

А у Зеленского потроллили Медведева.