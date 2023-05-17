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Потери РФ достигли грандиозной отметки

Потери армии России, по данным украинского Генштаба, перевалили очередной знаковый рубеж

сегодня, 16:46
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Автор:

Константин Куликов

Генштаб ВСУ утверждает, что за время широкомасштабного российского вторжения в Украину потери РФ превысили 200 тысяч человек. Об этом сообщают "Комментарии".

Потери РФ достигли грандиозной отметки

Фрагмент официальной сводки Генштаба ВСУ

Украинское командование в утренней сводке отчиталось, что за минувшие сутки были уничтожены 610 российских военнослужащих, и таким образом общее число погибших россиян составило 200 590 человек.


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Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники подбили девять танков. Общее количество танков РФ, уничтоженных в Украине, составило 3371. Также Силы обороны уничтожили 17 бронированных машин противника за прошедшие 24 часа. Всего, за год широкомасштабного вторжения противник потерял в Украине 7365 бронированных машин.

Напомним, что данные ВСУ и западных экспертов и разведок могут быть различны из-за разной системы подсчета потерь противника. Генштаб ВСУ в своей статистике обобщает ежедневные данные, полученные непосредственно с передовой, от украинских защитников. А западные аналитики в своей статистике учитывают данные потерь, если они подтверждаются, как минимум, из двух источников. Поэтому, как отмечают украинские эксперты, данные украинской стороны и западных аналитиков могут расходиться.

Тем временем, в Минобороны назвали три области, которые чаще стала обстреливать РФ. Анна Маляр заявила, что россияне стали чаще открывать огонь по приграничью, следовательно, стало больше прилетов в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. 

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