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В ОП подтвердили – в Украину хочет приехать с "мирной инициативой" еще один президент

С мирной инициативой в Украину собрался президент ЮАР Сирил Рамафоса

сегодня, 16:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой президент ЮАР заявил, что хочет приехать в Украину в составе миссии от нескольких стран Африки. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистами "УП" сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В ОП подтвердили – в Украину хочет приехать с "мирной инициативой" еще один президент

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран. Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу", – заявил пресс-секретарь президента.


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Он добавил, что Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской Формуле Мира и пригласить присоединиться к ее реализации. О том, чтобы рассматривать и реализовывать какой-то другой мирный план пока что речи не идет. 

Стоит отметить, 16 мая российские пропагандисты первыми сообщали, что у Рамафоса состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. В РФ утверждали, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по "мирной инициативе".

Читайте также на портале "Комментарии" — в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Банковой объяснили, почему теперь России точно не избежать гражданской войны.




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