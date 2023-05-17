В ОП подтвердили – в Украину хочет приехать с "мирной инициативой" еще один президент

Во время телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой президент ЮАР заявил, что хочет приехать в Украину в составе миссии от нескольких стран Африки. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистами "УП" сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Офис президента. Фото: из открытых источников

"Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран. Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу", – заявил пресс-секретарь президента.

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Он добавил, что Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской Формуле Мира и пригласить присоединиться к ее реализации. О том, чтобы рассматривать и реализовывать какой-то другой мирный план пока что речи не идет.

Стоит отметить, 16 мая российские пропагандисты первыми сообщали, что у Рамафоса состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. В РФ утверждали, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по "мирной инициативе".

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