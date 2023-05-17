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"Мировой порядок выстоит": у Зеленского потроллили Медведева

Принимавший участие в саммите Совета Европы Андрей Ермак, сделал заявление

сегодня, 15:58
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Автор:

Константин Куликов

Принимавший участие в саммите Совета Европы председатель Офиса президента Андрей Ермак сделал заявление, в котором потроллил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Мировой порядок выстоит": у Зеленского потроллили Медведева

Андрей Ермак

"Мировой порядок выстоит", – в частности заявил Андрей Ермак. На днях известный своими резкими заявлениями Медведев предрек смерть "старому порядку".


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"Старый порядок себя исчерпал, ему на смену приходит многополярная система отношений между государствами", — заявил на днях в ходе 11-го Петербургского международного юридического форума Дмитрий Медведев.

Андрей Ермак говорит обратное:

"Мировой порядок выстоит с нашей победой, – заявил Андрей Ермак в своем телеграмм-канале. – А структура наказания тех, кто осуществляет геноцид украинского народа сегодня, ежедневно становится крепче. Работаем на разных направлениях, международная коалиция усиливается. Ответственность врага будет".

"России придется долго расплачиваться за войну и преступления в Украине", – также отметил он.

Напомним, что ранее он уже сообщил о решении Бельгии присоединиться к обучению украинских пилотов и решению Нидерландов о поддержке коалиции истребителей для Украины:

"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для Украины", — заявил Андрей Ермак.

Тем временем Россия отреагировала на африканское мирное предложение о войне в Украине.

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