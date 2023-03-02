Потери окупантов превысили 150 тысяч человек, - Генштаб

Подтвержденные потери российских оккупантов за минувшие сутки составили 715 человек и в общей сложности превысили 150 тысяч человек, с момента вторжения. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ. Общее количество потерь рашистов составляет, по официальным данным, 150 605 человек.

Втрати окупантів зростають

В частности, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили два вражеских танка, 20 бронированных машин, 5 артиллерийских систем и одну установку РСЗО, три беспилотника, 7 единиц автомобильной техники.

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Всего за время вторжения украинские воины уничтожили 3397 вражеских танков, 6658 боевых бронированных машин.

Также в это утро в ряде регионов РФ произошли взрывы, а российские пропагандисты попытались запустить фейк о захвате первого танка Leopard. Фейк о захвате немецкого танка под Бахмутом российские пропагандисты начали активно разгонять в подтверждение сообщения главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что немецкие танки Украина уже перебросила под Бахмут, чтобы сдержать штурмовые группы россиян.

"Вишенкой" на торте этой псевдоистории стал "захват" экипажа танка. Как рассказала так называемая советница главы "ДНР" Пушилина Яна Гагина, захватить удалось не только танк Leopard, но и экипаж. Соответствующую информацию подтвердил заместитель секретаря Донецкого отделения "Единой России" Алексей Муратов. Но на самом деле оказалось, что фейкометы взяли фотографию, опубликованную на одном из нидерландских сайтов еще в 2007 году.



Напомним, что в своем обращении в последний день зимы президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что интенсивность боев нарастает. Самая тяжелая ситуация, по его словам, по-прежнему в районе Бахмута. О том, что там очень сложная ситуация, говорят и защитники города. Все большую вовлеченность в российско-украинскую войну начал демонстрировать Китай.

