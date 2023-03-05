Поставки истребителей Украине - вопрос времени, - премьер-министр

Поставки истребителей Украине — вопрос времени. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью Spiegel, передают "Комментарии".

F-16

"Если бы они у нас были, мы бы их тоже отдали. Снабжение боевых самолетов — это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить . Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой", — сказал Кариньш. Он уверен, что война должна завершиться победой Украины и соответственно поражением России.

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Напомним, что Словакия высказала намерение передать Украине десять МиГ-29. Братислава сняла 11 МиГ с вооружения в прошлом году. Один она хочет передать в музей, а другие – предоставить Киеву. Если это решение будет одобрено, то Словакия станет первой из стран НАТО, предоставивших Киеву боевые самолеты. Окончательное решение о передаче МиГов "ожидается в течение нескольких дней или недель".

В ответ Великобритания предложила приступить к "круговым поставкам" самолетов, когда восточноевропейские страны будут поставлять Киеву свои советские МиГ-29 или Су-24, получая взамен современные самолеты от западноевропейских государств.

МиГ-29 – многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины.

Напомним, что стало известно о текущей ситуации в Бахмуте, где происходят ожесточенные бои. ГСЧС обнародовало новые данные о гибели мирных жителей Запорожья от рашистского удара. Среди погибших — 8-месячная девочка. Тем временем, оккупанты стали использовать против украинских защитников новую разрушительную бомбу.