Словакия хочет передать Украине истребители

10 самолетов советского производства МиГ-29 может передать Украине в ближайшее время Словакия. О такой возможности рассказал министр обороны страны Ярослав Надь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью министра АР.

Словацькі МіГ-29 можуть передати Україні

По словам министра, Словакия не планирует в будущем использовать эти самолеты, а в Украине они смогут "спасти их жизнь".

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Братислава сняла 11 МиГ с вооружения в прошлом году. Один она хочет передать в музей, а другие – может предоставить Киеву. Если это решение будет одобрено, то Словакия станет первой из стран НАТО, предоставивших Киеву боевые самолеты. Окончательное решение о передаче МиГов "ожидается в течение нескольких дней или недель".

После успешного создания "танковой коалиции", которая уже начала передавать Украине танки Leopard, Украина поднимает вопрос получения современных самолетов, в частности F-16. Владимир Зеленский призвал западных союзников вооружить украинские силы ПВО "авиационной компонентой".

В ответ Великобритания предложила приступить к "круговым поставкам" самолетов, когда восточноевропейские страны будут поставлять Киеву свои советские МиГ-29 или Су-24, получая взамен современные самолеты от западноевропейских государств.

Напомним, что этой ночью рашисты совершили ракетную атаку на Запорожье — от попадания в пятиэтажку погибли два человека, полностью разрушен один подъезд.

МиГ-29 – многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. В настоящее время находится на вооружении многих стран мира, в том числе Украины. В мае 2019 года стало известно, что на базе Львовского Государственного авиационно-ремонтного завода, начиная с 2020 года, запланировано начать работы по модернизации самолетов марки МиГ с участием иностранных партнеров. В августе 2020 года стало известно, что таким партнером станет израильская компания Elbit Systems. По договоренностям она будет модернизировать украинские МиГ-29 за 40 млн долларов за единицу, речь шла о модернизации партии из 11 истребителей Воздушных Сил ВСУ.

