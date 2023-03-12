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Последние две недели принесли армии РФ наибольшие потери в живой силе

Удалось подтвердить из открытых источников гибель 16 774 российских военных, большинство смертей – под Бахмутом

сегодня, 09:33
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Автор:

Моесеенко Валентина

По данным российских журналистов и волонтеров, опирающихся на открытые источники, за последние две недели на войне против Украины погибли 1638 российских солдат и наемников ППК "Вагнер". Это новый рекорд за все время наблюдений, отмечают медийщики, пишут "Комментарии".

Последние две недели принесли армии РФ наибольшие потери в живой силе

Количество смертей солдат РФ на фронтах стало рекордным за все время войны

Об этом свидетельствуют общие подсчеты российского издания "Медиазона", российской службы BBC и команды волонтеров. Вместе с тем, речь идет и о том, что реальное количество погибших может быть выше в несколько раз. Ведь неизвестно количество пропавших без вести и пленных. В своих подсчетах они опираются на открытые данные – посты родственников погибших оккупантов, новости региональных СМИ и сообщения местных властей.


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Наибольший прирост погибших среди наемников из ППК "Вагнер", отмечают в "Медиазоне". В то же время "свободные" наемники понесут меньшие потери по сравнению с заключенными, которые завербовались на войну.   Главным направлением, где гибнет больше всего оккупантов, остается Бахмут. Журналистам известны имена 800 военных РФ, погибших там за последние две недели. В общей сложности удалось подтвердить из открытых источников гибель 16 774 российских военных.

"Медиазона" отмечает, что больше всего "похоронок" приходит в Свердловскую и Челябинскую области России, в Башкирию, Бурятию и Дагестан. Большое количество сообщений о гибели фиксируется из Краснодарского края, но это объясняют тем, что волонтеры там обходят кладбища и фотографируют могилы военных.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за период полномасштабной войны и по состоянию на утро 11 марта уничтожили 159 тысяч российских военных. Только за последние сутки Россия потеряла 1090 своих солдат.

"Комментарии" также писали о том, что Украина выстояла очередную тяжелую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания наиболее значимые, с их точки зрения события с 6 по 11 марта, а также ее значение в ракурсе российско-украинской войны.

Как сообщал портал "Комментарии", командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз заявил, что силам обороны нужно продолжать удерживать позиции в Бахмуте, тем самым максимально истощая силы противника. Тем самым ВСУ выиграют время для своего весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

Читайте на портале "Комментарии" — четыре цели России: куда будет двигаться оккупационная армия.



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Источник: https://news.depo.ua/ukr/news/za-ostanni-dva-tizhni-rosiya-zaznala-naybilshikh-vtrat-u-zhiviy-sili-roszmi-202303111446712
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