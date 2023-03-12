Последние две недели принесли армии РФ наибольшие потери в живой силе

По данным российских журналистов и волонтеров, опирающихся на открытые источники, за последние две недели на войне против Украины погибли 1638 российских солдат и наемников ППК "Вагнер". Это новый рекорд за все время наблюдений, отмечают медийщики, пишут "Комментарии".

Количество смертей солдат РФ на фронтах стало рекордным за все время войны

Об этом свидетельствуют общие подсчеты российского издания "Медиазона", российской службы BBC и команды волонтеров. Вместе с тем, речь идет и о том, что реальное количество погибших может быть выше в несколько раз. Ведь неизвестно количество пропавших без вести и пленных. В своих подсчетах они опираются на открытые данные – посты родственников погибших оккупантов, новости региональных СМИ и сообщения местных властей.

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Наибольший прирост погибших среди наемников из ППК "Вагнер", отмечают в "Медиазоне". В то же время "свободные" наемники понесут меньшие потери по сравнению с заключенными, которые завербовались на войну. Главным направлением, где гибнет больше всего оккупантов, остается Бахмут. Журналистам известны имена 800 военных РФ, погибших там за последние две недели. В общей сложности удалось подтвердить из открытых источников гибель 16 774 российских военных.

"Медиазона" отмечает, что больше всего "похоронок" приходит в Свердловскую и Челябинскую области России, в Башкирию, Бурятию и Дагестан. Большое количество сообщений о гибели фиксируется из Краснодарского края, но это объясняют тем, что волонтеры там обходят кладбища и фотографируют могилы военных.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за период полномасштабной войны и по состоянию на утро 11 марта уничтожили 159 тысяч российских военных. Только за последние сутки Россия потеряла 1090 своих солдат.

"Комментарии" также писали о том, что Украина выстояла очередную тяжелую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания наиболее значимые, с их точки зрения события с 6 по 11 марта, а также ее значение в ракурсе российско-украинской войны.

Как сообщал портал "Комментарии", командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз заявил, что силам обороны нужно продолжать удерживать позиции в Бахмуте, тем самым максимально истощая силы противника. Тем самым ВСУ выиграют время для своего весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

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