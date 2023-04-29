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После освобождения Крыма над ним могут быть три флага: мнение

Украине грозит "ползучая экспансия" еще одного государства в Крыму

29 апреля 2023, 20:29 comments2147
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Автор:

Константин Куликов

После освобождения Крымского полуострова над ним, возможно, будут развиваться три флага — Украины, крымских татар и Турции. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передают "Комментарии".

После освобождения Крыма над ним могут быть три флага: мнение

Крымский полуостров

Турция, предполагает Жданов, может претендовать на послевоенное восстановление полуострова и таким образом усилит свое положение на полуострове. Эту тактику проникновения эксперт назвал "ползучей экспансией". Возможность силовой аннексии Крыма со стороны Турецкой республики эксперт отверг. Поскольку для этого Анкаре придется выйти из НАТО, а это противоречит стратегическим интересам Турции.


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"Это похоже на сегодняшнюю "мягкую" аннексию Китаем восточной и центральной Сибири, — говорит Жданов о турецкой тактике "мягкой силы".  — Чтобы предъявлять нам претензии на Крым, Турции надо будет выйти из состава блока НАТО. Я не думаю, что Турция сегодня готова на такой шаг. Если Турция проведет мощное перевооружение и модернизацию армии, может быть она в будущем и хлопнет дверью, уйдя из НАТО. Но пока даже перемещение ядерного вооружения с турецкой авиационной базы в Румынию вызвало резкую негативную реакцию турецкого руководства". 

"Турция, скорее всего, будет претендовать на инвестиции и участие в развитии Крымского полуострова", — говорит Олег Жданов.

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