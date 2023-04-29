В Умани завершили разбор завалов: сколько людей погибло

В Умани, в результате попадания российской ракеты в подъезд жилого дома, погибли 23 человека, из них — 5 детей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Последствия попадания российской ракеты

"Нам нужно больше поддержки, больше оружия, чтобы остановить российский ракетный дождь. Потому что Россия убивает мирных людей, убивает повсюду, даже в священном городе Умань", — прокомментировал Андрей Ермак, давший интервью Jerusalem Post.

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"Нам также нужна большая поддержка Израиля. Об этом сказал Jerusalem Post", – говорит Андрей Ермак.

"Ракета по Умани, по абсолютно мирному городу, известному всему миру тем, что принимал ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов… Только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины", — прокомментировал удар по Умани президент Украины Владимир Зеленский.

По данным ГСЧС Украины на утро 29 апреля, также травмированы 18 человек, еще 17 граждан спасены. Психологами ГСЧС оказана помощь 115 гражданам. Вывезено 247 куб. строительных остатков.

Между тем, СМИ узнали, чему учат украинский спецназ перед контрнаступлением.

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