Погиб на фронте: его рассматривали на должность пресс-секретаря Зеленского

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Константин Куликов
В боях под Кременной в Луганской области на прошлой неделе погиб бывший сотрудник BBC News Україна Александр Бондаренко. Известие о его гибели пришло в четверг, 27 апреля. Точные обстоятельства его смерти пока неизвестны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.
Александр Бондаренко
В первые дни войны он вступил в ряды теробороны, а позднее попал на фронт.
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Александр Бондаренко работал в украинской редакции Би-би-си в 2007-2011 годах. В 2021-м его кандидатура рассматривалась как одна из возможных на должность пресс-секретаря президента Зеленского.
Перед самой войной он руководил отделом спецпроектов ведущего украинского агентства коммуникаций RMA.
"Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли", — написал в Фейсбук его коллега по RMA Василий Самохвалов.
Александр Бондаренко родом из Луганска на востоке Украины. Он окончил факультет украинской филологии в Луганском педагогическом университете и сначала был ведущим на местном радио в Луганске. В течение карьеры также работал на Общественном радио, 5 канале, ICTV, ТРК Украина.
В качестве телевизионного репортера освещал Майдан в Киеве и аннексию Крыма.
Коллеги единодушно вспоминают его чувство юмора и страсть к амбициозным проектам. Одним из таких проектов стала для него профессиональная карьера пловца на открытой воде, которой он достиг уже в зрелом возрасте.
Он задался целью переплыть Босфор, и достиг ее.
Незадолго до войны Александр рассказывал о своем заплыве на 4,5 км в турнире Oceanman Lago d'Orta, на озере на севере Италии.
"Фантастически прекрасные пейзажи и кристально прозрачная вода. Говорят, воду можно пить прямо из озера. Я так и поступал, кстати, во время заплыва", — написал он в своих соцсетях.
Александр не имел никакого военного опыта, но посчитал необходимым пойти защищать Украину от российской агрессии.
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