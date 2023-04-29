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Погиб на фронте: его рассматривали на должность пресс-секретаря Зеленского

Александр Бондаренко воевал с первых дней широкомасштабного вторжения

29 апреля 2023, 19:10 comments1516
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Автор:

Константин Куликов

В боях под Кременной в Луганской области на прошлой неделе погиб бывший сотрудник BBC News Україна Александр Бондаренко. Известие о его гибели пришло в четверг, 27 апреля. Точные обстоятельства его смерти пока неизвестны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Погиб на фронте: его рассматривали на должность пресс-секретаря Зеленского

Александр Бондаренко

В первые дни войны он вступил в ряды теробороны, а позднее попал на фронт.


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Александр Бондаренко работал в украинской редакции Би-би-си в 2007-2011 годах. В 2021-м его кандидатура рассматривалась как одна из возможных на должность пресс-секретаря президента Зеленского.

Перед самой войной он руководил отделом спецпроектов ведущего украинского агентства коммуникаций RMA.

"Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли", — написал в Фейсбук его коллега по RMA Василий Самохвалов.

Александр Бондаренко родом из Луганска на востоке Украины. Он окончил факультет украинской филологии в Луганском педагогическом университете и сначала был ведущим на местном радио в Луганске. В течение карьеры также работал на Общественном радио, 5 канале, ICTV, ТРК Украина.

В качестве телевизионного репортера освещал Майдан в Киеве и аннексию Крыма.

Коллеги единодушно вспоминают его чувство юмора и страсть к амбициозным проектам. Одним из таких проектов стала для него профессиональная карьера пловца на открытой воде, которой он достиг уже в зрелом возрасте.

Он задался целью переплыть Босфор, и достиг ее.

Незадолго до войны Александр рассказывал о своем заплыве на 4,5 км в турнире Oceanman Lago d'Orta, на озере на севере Италии.

"Фантастически прекрасные пейзажи и кристально прозрачная вода. Говорят, воду можно пить прямо из озера. Я так и поступал, кстати, во время заплыва", — написал он в своих соцсетях.

Александр не имел никакого военного опыта, но посчитал необходимым пойти защищать Украину от российской агрессии.

Тем временем, РФ начала угрожать нейтральной Ирландии.

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